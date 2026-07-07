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機車事故占近8成 台南再增千名機車駕訓補助

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府響應中央推動機車駕訓政策，攜手交通部公路局嘉義區監理所，除由交通部提供3747個補助名額外，南市府再加碼補助1000位，鼓勵民眾考照前先接受完整駕訓。圖／南市交通局提供
台南市政府響應中央推動機車駕訓政策，攜手交通部公路局嘉義區監理所，除由交通部提供3747個補助名額外，南市府再加碼補助1000位，鼓勵民眾考照前先接受完整駕訓。圖／南市交通局提供

為提升機車騎士交通安全觀念，台南市政府響應中央推動機車駕訓政策，攜手交通部公路局嘉義區監理所，除由交通部提供3747個補助名額外，南市府再加碼補助1000位，鼓勵民眾考照前先接受完整駕訓，培養防禦駕駛能力，降低交通事故風險。

台南市副市長葉澤山表示，機車族是交通事故高風險族群，不少事故與防禦駕駛觀念不足及騎乘技巧不熟悉有關，因此自2022年起配合中央推動機車駕訓補助，希望建立「先駕訓、再上路」的正確觀念。今年除中央提供3747名補助名額外，市府更加碼補助1000名。

交通局說，依交通部道安資訊統計，台南去年機車事故傷亡占整體交通事故近8成，由於機車防護性較低，一旦發生事故易造成嚴重傷亡，然而，根據交通部統計顯示，完成機車駕訓後再考照者，上路後違規風險可降低59%，事故風險也可降低36%，顯示駕訓對提升新手安全駕駛成效明顯。

交通局指出，台南目前已有成功、大灣、大台南、中山、長榮、日上、南凱、統一、台南及來來等10家機車駕訓班提供服務，較以往更便利，今年補助仍依交通部規定辦理，可向台南、麻豆、新營等監理站或各機車駕訓班洽詢相關資格及申請方式。

台南市政府今年加碼1000個機車駕訓補助名額，總補助人數擴增至4747人，鼓勵民眾落實「先駕訓、再上路」，提升交通安全。記者萬于甄／攝影
台南市政府今年加碼1000個機車駕訓補助名額，總補助人數擴增至4747人，鼓勵民眾落實「先駕訓、再上路」，提升交通安全。記者萬于甄／攝影

交通部 台南 機車

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