機車事故占近8成 台南再增千名機車駕訓補助

為提升機車騎士交通安全觀念，台南市政府響應中央推動機車駕訓政策，攜手交通部公路局嘉義區監理所，除由交通部提供3747個補助名額外，南市府再加碼補助1000位，鼓勵民眾考照前先接受完整駕訓，培養防禦駕駛能力，降低交通事故風險。

台南市副市長葉澤山表示，機車族是交通事故高風險族群，不少事故與防禦駕駛觀念不足及騎乘技巧不熟悉有關，因此自2022年起配合中央推動機車駕訓補助，希望建立「先駕訓、再上路」的正確觀念。今年除中央提供3747名補助名額外，市府更加碼補助1000名。

交通局說，依交通部道安資訊統計，台南去年機車事故傷亡占整體交通事故近8成，由於機車防護性較低，一旦發生事故易造成嚴重傷亡，然而，根據交通部統計顯示，完成機車駕訓後再考照者，上路後違規風險可降低59%，事故風險也可降低36%，顯示駕訓對提升新手安全駕駛成效明顯。

交通局指出，台南目前已有成功、大灣、大台南、中山、長榮、日上、南凱、統一、台南及來來等10家機車駕訓班提供服務，較以往更便利，今年補助仍依交通部規定辦理，可向台南、麻豆、新營等監理站或各機車駕訓班洽詢相關資格及申請方式。