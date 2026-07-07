嘉市府人事布局 洪彩燕任副秘書長、何季嬬掌財稅局

嘉義市政府今天在市務會議舉行新任副秘書長及財政稅務局局長布達宣誓典禮，由新任副秘書長洪彩燕及新任財稅局局長何季嬬正式履新。市長黃敏惠表示，人才是組織最珍貴的資產，期盼透過適才適所的人事布局，持續為市府團隊注入新動能，打造「有溫度的戰鬥團隊」，提供更貼近民眾需求的服務。

黃敏惠表示，副秘書長是今年組織修編新增職務，肩負承上啟下、跨局處溝通協調的重要角色。新任副秘書長洪彩燕畢業於中正大學財務金融系碩士，從市府基層書記做起，歷任財稅局長、副局長、交通處副處長、財政處副處長、財政局副局長及課長等職務，行政歷練完整。

黃敏惠說，洪彩燕任職財政稅務局期間，協助市府開源節流，嘉義市至今已連續8年維持零公共債務，並在不舉債、不影響公共建設前提下，於2021年疫情期間及2025年籌措經費，兩度辦理普發現金2000元及6000元，振興地方經濟，並獲選嘉義市115年模範公務人員。

新任財稅局長何季嬬畢業於逢甲大學財稅學系，從國稅局及基層稅務員做起，歷任財稅局科長、秘書、主任秘書、副局長，長期協助推動稅務流程自動化及便民服務。此次由副局長升任局長，黃敏惠期許她發揮財稅專業，持續提升服務品質、強化財政韌性，奠定嘉義市未來發展基礎。

配合這波人事調整，原財稅局主任秘書李錦河升任副局長；原財稅局納稅服務科長紀雅齡升任主任秘書，持續充實財稅團隊行政量能。

黃敏惠表示，公務人員是推動市政、維繫國家運作的重要力量，期盼藉由經驗傳承與創新治理並進，持續提升行政效率與服務品質，共同實現「永續幸福嘉義市」願景。