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翻轉苦人家！芥菜種會雲林首開縫紉班 串聯社企接訂單「以工帶振」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
在基督教芥菜種會陪伴下，雲林多位隔代教養和單親媽媽，經專業老師培訓後，已能獨立完成縫紉商品，在家接單兼顧家人。圖／芥菜種會提供
在基督教芥菜種會陪伴下，雲林多位隔代教養和單親媽媽，經專業老師培訓後，已能獨立完成縫紉商品，在家接單兼顧家人。圖／芥菜種會提供

人口外流、老化，雲林縣許多家庭面臨經濟與照顧兩頭燒困境，基督教芥菜種會首度在雲林助人網中心開辦縫紉培力班，成功培訓多位隔代教養阿嬤、單親媽媽裁縫專業技能，並串聯社企馬上投入首批325件圍兜訂單，每位媽媽手藝精巧，更樂在針線中，「以工帶振」的模式也重新振興她們的家庭經濟。

芥菜種會中區中心處長楊媛琇表示，許多婦女肩負各種家庭事務，難能有固定的全職工作，縫紉是一份「最懂照顧者節奏」的技能，學員可利用孩子上學或長輩休息的空檔彈性製作。芥菜種會推動縫紉培力，不僅傳授技能，更是透過陪伴、實作培訓及代工機會，協助弱勢家庭逐步建立穩定收入。今年首度在雲林開班，協助更多婦女發揮一技之長。

經3個月培訓有成，60多歲「阿淑姐」5年前兒子病逝，她獨力拉拔孫女，一直靠計時工作勉強維持家計。幾年前，社工曾陪她到台中學縫紉，卻因交通與照顧孫女被迫中斷。直到雲林據點成立，她重回教室，如今手藝精巧已能獨立製作圍兜、工作圍裙等商品。

結訓之日，她感謝社工的鼓勵，為她排除種種困難，終可靠雙手讓這份溫暖的技能，成為守護孫女長大的後盾。

「美慧」則是兩個孩子的單親媽媽，長年從事清潔工，原本體弱的她難以負荷，社工鼓勵下，不僅學會縫紉，也結識不少互相扶持的夥伴，她充滿自信表示，將努力挑戰考取女裝丙級技術士證照，用更專業的技能自力更生、陪伴孩子。

楊媛琇指出，芥菜種會積極發展「中區習藝所」，雲林裁縫班首批訂單，正是家庭婦女從「受助者」蛻變為「生產者」的翻轉起點。雲林第二梯次縫紉培力班將於8月起招生，歡迎有經濟壓力需求的家庭照顧者踴躍報名。詳情可至芥菜種會官網查詢，或洽詢(04) 37031921 轉分機 4214 或 4241。

在基督教芥菜種會陪伴下，雲林多位隔代教養和單親媽媽經培訓後，第一班結訓，已能獨立完成縫紉商品，在家接單兼顧家人。圖／芥菜種會提供
在基督教芥菜種會陪伴下，雲林多位隔代教養和單親媽媽經培訓後，第一班結訓，已能獨立完成縫紉商品，在家接單兼顧家人。圖／芥菜種會提供

在基督教芥菜種會陪伴下，雲林多位隔代教養和單親媽媽，經專業老師培訓後，已能獨立完成縫紉商品，在家接單兼顧家人。圖／芥菜種會提供
在基督教芥菜種會陪伴下，雲林多位隔代教養和單親媽媽，經專業老師培訓後，已能獨立完成縫紉商品，在家接單兼顧家人。圖／芥菜種會提供

在基督教芥菜種會陪伴下，雲林多位隔代教養和單親媽媽經培訓後，已能獨立完成縫紉商品，在家接單兼顧家人。圖／芥菜種會提供
在基督教芥菜種會陪伴下，雲林多位隔代教養和單親媽媽經培訓後，已能獨立完成縫紉商品，在家接單兼顧家人。圖／芥菜種會提供

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