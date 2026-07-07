海外市場再傳捷報 台南愛文芒果登上日本好市多及英國

台南市政府拓展芒果國際市場再傳捷報；在外銷業者、產地農民及檢疫單位共同努力下，今年成功上架日本好市多（Costco），並進入英國北部中華行、恆運行等華人通路及TAZAKI日本超市販售，展現台南果品外銷實力與國際市場競爭力。

南市府農業局指出，日本向來是台南芒果重要外銷市場，今年由福和生鮮出口台南愛文芒果至日本好市多販售，規格為每盒3顆、約900公克，售價2298日圓，約450元台幣，代表台南芒果品質獲得日本大型量販通路肯定，也讓更多日本家庭能品嚐台南愛文芒果香氣濃郁、細緻多汁的好滋味。

農業局長李芳林指出，除深耕日本市場，市府也積極布局歐洲市場，今年3月南市府率團參加英國國際食品飲料展（IFE），以台南優質鮮果及加工品與當地進口商、通路業者及買主建立合作交流。

此次台南愛文芒果成功進入英國北部中華行、恆運行等華人通路，以及 TAZAKI 日本超市販售，正是市府參展後持續追蹤媒合、深化通路合作的具體成果。

其中華人通路售價單顆11.99英鎊，約500元台幣，顯示台南芒果在海外高端鮮果市場具有競爭力，也逐步打開英國消費市場能見度。

台南市長黃偉哲說，南市是全台愛文芒果最重要產區，此次同步上架日本大型量販通路及英國華人、日本超市通路，不僅提升台南果品國際能見度，也為農民創造更多外銷機會，對台南芒果國際行銷具有重要意義。

台南愛文芒果以三顆的盒裝進軍日本好市多量販通路，圖為日本千葉縣好市多木更津倉庫店。

台南愛文芒果在英國一顆價值不斐，仍有芒果愛好民眾直接購入整盒。圖 ／台南市政府提供

中華行為英國北部著名的大型華人超市，整排展示剛抵英國的台南愛文芒果，經過長途運輸仍維持高品質。圖 ／台南市政府提供

南市府農業局長李芳林局長(右)至南瀛農產國際行銷公司視察芒果出口情況，左為南瀛農產國際行銷公司余建緯副總經理。圖 ／台南市政府提供