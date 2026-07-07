嘉義縣政府今天舉辦「廉能綠電，透明共好」論壇，聚焦漁電共生推動過程中的行政透明、圖利與便民區辨等議題。副縣長劉培東表示，漁電共生應以養殖優先，縣府將透過公開透明的審查機制，兼顧綠能發展、產業升級與廉能治理。

為響應國家綠能政策並落實廉能治理，嘉義縣政府政風處今天舉辦「廉能綠電，透明共好」漁電共生與圖利便民區辨論壇，由副縣長劉培東主持、嘉義地檢署檢察長蔡宗熙，縣議員江佩曄、朴子市長吳品叡等人出席，共同探討漁電共生推動及行政透明治理議題。

論壇邀集中央與地方政府經濟發展、農業、水利及廉政機關代表，以及學界、司法與民間團體參與，針對漁電共生申辦流程、行政審查、經濟容許、養殖管理及出流管制、防洪責任等議題交流，希望透過跨領域對話，降低實務推動疑義。

劉培東表示，嘉義縣日照條件優越，具備發展漁電共生的良好環境，但「漁電共生」以「漁」為先，業者應優先做好養殖管理，再推動綠能發展，兼顧產業升級與環境永續。

劉培東說，綠能產業涉及龐大利益，審查程序也較為繁複，縣府持續推動行政透明，將經發、農業、水利等單位相關法令及審查進度公開，提高監督可及性，降低外界不當干擾。

他也勉勵第一線同仁依法行政、勇於任事，許多人因擔心誤觸圖利紅線而有所顧慮，透過論壇釐清「圖利」與「便民」界線，只要程序公開透明、依法辦理、經得起檢驗，就是最好的便民服務。縣府未來將持續建立產官學研交流平台，透過公私協力完善制度，打造兼顧廉能治理與綠能發展的投資環境。

嘉縣辦廉能綠電論壇，聚焦漁電共生行政透明。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天舉辦「廉能綠電，透明共好」漁電共生與圖利便民區辨論壇。圖／嘉義縣政府提供