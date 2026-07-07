治水破功 仁德永康水患 民怨四起

上月底颱風外圍環流，台南大雨造成三爺溪溢流，仁德、永康等地區水患嚴重，中央、地方水利單位昨於當時重災區仁德太乙工業區會勘並開會，地方民代、里長、廠商代表都怨聲四起，甚至嗆聲「治水無方」；經濟部長龔明鑫表示，會支持三爺溪治水預算。

龔明鑫、經濟部常務次長賴建信、水利署長林元鵬、南市水利局長副局長詹益欽出席立委陳亭妃邀約的立法院經濟委員會考察「○六二六強降雨對台南影響與檢討解決方式」。

「歷任市長都說治水有成，過一陣子就被水患打臉。」仁德林姓居民說，加高堤防、增加抽水站抽水機的方法一定有問題，不然不會一再破功；仁德太子里長徐徽梁表示，災區積水應分流鹽水溪，南關線的議員郭鴻儀也說，對於堤防加高這種治標方式很有意見，防洪分流只完成上游就停滯多年，真的要用心要檢討。

永康區西灣里長李元慶說，三爺溪堤岸已加高三次了，這次因外水遠高於內水，加高也沒用。永康區議員黃肇輝認為，提前規畫分散水流很重要，市議員朱正軒則認為，政府應要求開發單位、建商大量增加透水地面積。

昨會中決議，短期計畫為立即辦理三爺溪護岸加高工程，堤防提高卅公分，並於堤後增設抽水機組，總經費約一點二五億元；中期部分，加深、加大三爺溪、大灣排水及中華醫事科技大學周邊的既有滯洪空間，同時利用防汛道路下方增設滯洪空間，經費約一點八億元；長期部分將推動三爺溪上游支流防洪分流工程，新建約四點八公里分流渠道，將部分洪水導入鹽水溪水系，從根本改善流域防洪能力，預估經費約十億元。