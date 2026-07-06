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知名樂團當導師「在練團室直接指點」 諸羅搖滾音樂祭培育人才

聯合報／ 記者李宗祐林伯驊／嘉義即時報導
嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供
嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供

嘉義市每年10月的諸羅搖滾音樂祭愈來愈有規模，嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，邀請講師包括知名搖滾樂團大象體操，且「帶學員到練團室直接指點」，市府表示，讓雲嘉南地區想往流行音樂發展的學生，不必只能往台北跟高雄。

音樂創作工作坊吸引38名設籍或就學於雲嘉南地區的青年、音樂愛好者報名，最終錄取33人，課程涵蓋詞曲創作、編曲、AI音樂工具應用、錄音實作、成果發表，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。

文化局長謝育哲指出，工作坊邀請數學搖滾樂團「大象體操」、創作歌手王彙筑，以及聲音設計、AI音樂創作者余昊益擔任講師，課程採實作導向，不同於講座式課程，導師親自走進練團室，逐一聆聽學員創作，從詞曲、編曲、演奏到舞台表現提供具體建議，陪伴學員反覆修正作品；同時結合AI音樂工具與錄音實作，讓學員直接向第一線音樂工作者學習創作思維與產業實務，也拓展音樂創作的更多可能。

謝育哲說，工作坊並跟在地的練團室、樂器行合作，讓樂器行們可以看到發展方向，不然近幾年練團室跟樂器行愈來愈少。

市長黃敏惠表示，市府持續打造青年發展與文化創新的舞台，透過流行音樂人才培育計畫，串聯音樂創作工作坊、新聲徵選及舞台演出，建立從創作到展演的人才培育機制。

文化局表示，延續工作坊成果，8月22日將於中央廣場舉辦「新聲徵選」，入選樂團或音樂人將公開演出，角逐登上10月10日至11日「2026諸羅搖滾音樂祭」正式舞台的機會，並設有獎金、專業集訓及錄音製作等培育資源，歡迎符合資格的音樂人踴躍報名，也邀請市民朋友到場支持青年原創音樂。相關資訊可至「嘉義+1 We Chiayi」Facebook粉絲專頁查詢。

嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，邀請講師包括知名搖滾樂團大象體操。圖／嘉市文化局提供
嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，邀請講師包括知名搖滾樂團大象體操。圖／嘉市文化局提供

嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供
嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供

嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供
嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供

嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供
嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供

嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供
嘉市文化局今年也推動「諸羅搖滾」流行音樂人才培育計畫，近日辦「音樂創作工作坊」，讓學員完整體驗音樂作品從創作到完成的歷程。圖／嘉市文化局提供

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