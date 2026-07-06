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91歲長者協助認養超過60年 用手來書寫人生完成七部著作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
91歲長者協助認養超過60年 用手來書寫人生完成七部著作。圖中為包德慈。圖／讀者提供
91歲長者協助認養超過60年 用手來書寫人生完成七部著作。圖中為包德慈。圖／讀者提供

南台南家扶中心有位高齡91歲熱心公益的認養人包德慈，已經投入家扶中心認養超過60年，更熱愛文字寫作，她用筆來書寫人生，從1986年到現在已經完成七本關於人生軌跡的著作。

對於包德慈，南台南家扶中心形容「這是一份跨越年齡與國界的愛，長年溫柔流轉。」家扶中心指出，包德慈為中心最年長的資助者之一，對她而言，「認養」不僅是一份支持，更是一段長久陪伴孩子成長的承諾。

包德慈女士當年隨父母來到台灣，曾任教台北中學老師，亦曾從事學生報刊編輯、幼稚園園長及房產行業，1986年移民加拿大溫哥華，並從事旅館事業。她愛好文藝，業餘熱愛寫作，在加拿大時曾任中僑互助會出版義工，同時出版《盡我一生情》《生命的告白》兩本書。

而她在83歲的高齡時，完成近12萬字的第五本書《生命是多麼美好》；87歲那年出版20萬字的第六本書《綻放的生命》，緊接著，在2026年春高齡90之時，完成人生第七本書《時光畫布》，包德慈說，人生已到尾聲，她用蒼老的手，以寫作為彩筆，畫滿了她人生的畫布「留一些空白，享受兒孫們無微不至的愛和照顧」。

對於自己的人生，包德慈用「善良裡藏著福氣，真誠中藏著運氣」來形容，她最感謝高齡97歲離世的丈夫一路陪伴，在寫作中她得到很多精神的食糧，對她而言，一路「脫貧」還能在老年稍做捐獻，回饋社會。這都要感謝「寫作」煉成她最大的人生資產。在包德慈看來，文字並非沉默不語，反而文字的聲音是最深、最長，永久的存在。

南台南家扶中心指出，多年來包奶奶持續透過家扶中心認養兒童，關心的對象不僅遍及台灣，也延伸至海外。無論是國內的孩子，還是遠在異鄉的孩童。包奶奶的一生充滿堅韌與溫暖，年少時歷經戰亂顛沛流離，隨家人來台後在清苦環境中半工半讀完成學業，深刻體會貧困孩子的艱辛。這段生命歷程，成為她日後關懷弱勢的重要力量。她曾任教、創業、移民海外，再回到台灣定居，無論身處何地，都未曾停止對社會的關懷與付出。

再用電腦打字的時代，包德慈說，現在基本上已經沒有人用手寫書了，傳統用筆寫作被認爲是落後，費時又低效的傻事，只有耄耋尚存的老人，仍企圖透過手寫的熱度，一字一句的將多采的人生歷程集合起來。她認為，她的生活、事蹟、精神，都是先由寫作帶動，如果不盡快拿起筆寫下去，就永遠無法體會寫作的魔力，逗可以持續而真誠的將文字輸出。

家扶中心

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