南市區長及主秘調任引關切 民政局回應依制度適才適所

台南市府新一波區長及戶政事務所主任人事異動底定近日將公布，避免衍生關說酬庸，市議員蔡育輝今建議市府應對區長及區公所主任秘書派任，建立更完善遴選與調任制度。

市府民政局下午發布新聞稿表示，區長派任均依法辦理，並依公務人員陞遷法及台南市政府及所屬各機關學校公務人員遷調實施要點等相關規定辦理遴選與遷調作業，秉持適才適所、專業用人原則辦理，相關人事調整絕非個別關說或酬庸，而是基於整體施政及地方治理需要所作通盤規畫。

民政局將加強督導新任區長區政管理，並持續推動在職訓練，不論是區長或主秘，市府均有相關考核制度，絕對會維持制度上公平，且適才適用。

蔡育輝指出，賴清德總統擔任台南市長期間，曾建立區長及區公所主秘遴選培訓制度，這套制度目前已消失殆盡，讓每次區長及主秘調動，潛藏許多不公平現象，甚至有背景、有人脈者，都可飛黃騰達，也讓不少有能力區長及主秘，只能窩在規模較小區公所，無法發揮長才。

蔡育輝說，市府應建立可久可長制度，讓平常表現良好、認真績效卓越的區長、主任秘書能逐級升遷，若有不適任者，亦應評估汰除。

蔡育輝表示，國民黨團將於審查明年預算時，強力要求民政局訂定台南市各區區長、主任秘書任用、遴選及調動辦法，讓區長、主任祕書調整有制度可循，而不是因市長、局長好惡、關係好壞或人情請託而任意調動。