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最後一次「市長陪你拍」！ 黃偉哲遭琴弦割傷仍拍到底 與畢業生留回憶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市114學年度市長獎頒獎典禮最後一場今下午在慈濟高中舉行，由市長黃偉哲（左）為668位國小畢業生市長獎頒獎及合影留念。圖／南市府提供
台南市114學年度市長獎頒獎典禮最後一場今下午在慈濟高中舉行，由市長黃偉哲（左）為668位國小畢業生市長獎頒獎及合影留念。圖／南市府提供

台南市114學年度市長獎頒獎典禮最後一場今下午在慈濟高中舉行，市長黃偉哲為668名國小畢業生市長獎頒獎及合影留念，過程中，黃偉哲雖不慎遭二胡琴弦割傷手指，但因這是他任內最後一次參與市長獎頒獎，中場簡單包紮後便繼續完成所有頒獎及拍照流程。

台南自110學年度首創推出「市長陪你拍」活動以來，已陪伴上萬名畢業生留下創意合影，不僅吸引全台各地縣市首長跟風，也成為畢業季最具代表性的特色之一。

黃偉哲感性的說，這是自己任內最後一場市長獎頒獎典禮，「今天沒有拍，以後就換下一位市長陪大家拍了。」雖然有些不捨，但看到每位獲獎學生充滿笑容，心裡仍非常開心。他也提到，市長獎不只是學生個人榮耀，也是家庭、學校共同努力的成果，更代表台南未來的希望。

台南市政府表示，今年度第2場次原訂上月26日舉辦，當天因受豪雨影響停班停課，典禮也調整至今天辦理，順利完成表揚北區、仁德區、永康區、新化區、新市區、龍崎區、歸仁區及關廟區等8區共48校、668位獲獎畢業生。

南市府也說，獲獎學生中不乏表現傑出的典範，包括榮獲市長優學獎的賢北國小林宜衫，在數理、語文、藝術及英語競賽屢獲佳績；市長藝術獎得主三村國小王奕勛，多次代表台南參加全國音樂賽；市長體育獎得主文化國小李承星則率隊連2年奪下全國國小盃羽球團體冠軍，展現台南學子多元發展成果。

黃偉哲也勉勵學生，畢業是新的開始，國中、高中、大學每個階段都有新的挑戰，希望大家始終記得老師的教導、家長的期待，以及與同學的情誼，並持續充實自己，未來不只與台灣各地學生競爭，更要具備走向國際能力，希望大家勇敢追夢，相信有機會也能站上世界舞台。

台南市114學年度市長獎頒獎典禮最後一場今下午在慈濟高中舉行，由市長黃偉哲（左）為668名國小畢業生市長獎頒獎及合影留念。圖／南市府提供
台南市114學年度市長獎頒獎典禮最後一場今下午在慈濟高中舉行，由市長黃偉哲（左）為668名國小畢業生市長獎頒獎及合影留念。圖／南市府提供

台南市長黃偉哲（右）今下午出席今年度最後一場市長獎頒獎典禮，過程中因不慎遭二胡琴弦割傷手指，但其中場休息簡單包紮後，繼續上陣，與668名畢業生留下「市長陪你拍」創意合影。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（右）今下午出席今年度最後一場市長獎頒獎典禮，過程中因不慎遭二胡琴弦割傷手指，但其中場休息簡單包紮後，繼續上陣，與668名畢業生留下「市長陪你拍」創意合影。圖／南市府提供

台南 黃偉哲

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