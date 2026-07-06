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台南提國1仁德交流道改善 擬增南下出口匝道

中央社／ 台南6日電

立法院交通委員會今天到台南考察「國道1號仁德交流道南下出口新增匝道銜接文山路」及「東區平實路銜接國道1號側車道」提案，交通部長陳世凱允諾待可行性評估提出後推動。

立法院交通委員會召委民進黨立委林俊憲表示，國道1號仁德交流道周邊塞車問題相當嚴重，甚至影響國道主線車流運轉，若能在南下出口新增匝道銜接文山路，將可減少出口匝道停等車輛回堵，同時也可減少現有南下出口匝道右轉市道182線，以及市道182線右轉文德路車流量。

林俊憲表示，本案工程經費約新台幣9500萬元，且新增匝道所需用地均為公有土地，用地取得相對單純，建議交通部同意由高速公路局直接辦理規劃設計，並由台南市政府針對周邊鄰近道路動線提出中長期可行性評估方案，改善整體交通狀況。

民進黨立委王定宇表示，除增設出口外，更應雙管齊下，將仁德中山路上國道1號南下匝道入口車道，延伸至接近台86線快速道路的銜接處，等同在國道上實質增加一條車道，能有效吸收並分流堵在平面道路上的龐大車流。

林俊憲說，「東區平實路銜接國道1號側車道」規劃案，希望打通平實路與國道1號側車道，分散目前集中於小東路及裕農路等路線的通勤車流，紓解周邊交通問題。

林俊憲表示，此規劃路段緊鄰網寮南營區，台南市政府提出的路線方案有穿越軍方營區的問題，而國防部推薦方案路線較為迂迴、工程經費較高，希望國防部、交通部與台南市政府再行研議，提出中長期可行性評估，再由中央協助跨部會整合，尋求最佳方案。

陳世凱表示，交通部向來重視交流道改善議題，匝道設置將會以分期、分階段方式進行，待可行性評估提出後，後續相關經費由高公局處理。

台南 陳世凱 國道

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