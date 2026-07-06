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奇美音樂節致敬布拉姆斯 13把典藏名琴亮相

中央社／ 台南6日電

2026奇美音樂節將於9月於奇美博物館與高雄衛武營國家藝術文化中心舉行，以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，規劃1場專題演講與5場音樂會，共13把奇美典藏名琴亮相。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美音樂節今年聚焦浪漫樂派巨擘約翰尼斯．布拉姆斯（JohannesBrahms, 1833-1897）。他的音樂在嚴謹架構中蘊藏熾熱情感，理智與感性皆備，淬鍊出最深邃動人的音符。

奇美博物館指出，演出曲目除呈現布拉姆斯從年輕到晚年不同時期風貌，更串聯起輝煌音樂譜系，包括啟發他的前輩舒伯特，同代分庭抗禮的李斯特、華格納、與其同行的羅伯特・舒曼與克拉拉・舒曼，及受其提攜的後進德弗札克。

奇美博物館指出，音樂節最具代表性的亮點之一為奇美典藏名琴，全系列音樂會共精選13把名琴，涵蓋史特拉底瓦里、瓜達尼尼及德奧製琴系統等重要作品，組成難得一見的豪華陣容，透過珍稀名琴實際演奏，讓浪漫美妙樂音於當代再度綻放。

奇美博物館指出，這次音樂節再度邀請知名作家與製作人焦元溥擔任策劃及導聆，節目涵蓋專題演講、樂器獨奏會、室內樂、交響音樂會，展現布拉姆斯多元面向。

音樂 奇美博物館 音樂會

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