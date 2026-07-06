南市府落實下水道清淤備戰巴威颱風

照片取自臺南市政府

因應日前0626豪雨造成中西區西湖里頂美二街周邊區域積淹水災情，且隨著巴威颱風逐步逼近，南市府團隊嚴陣以待。為確保地方排水系統暢通，水利局同仁特別利用週末假期，偕同下水道專業廠商，針對淹水熱點展開「下水道縱走」專案行動，親自深入地底視察涵管通水狀況，積極落實防汛整備，中西區公所及西湖里長也到場共同關心及瞭解狀況。

本次縱走檢查重點在於徹底檢視地底排水盲區。經視察人員深入下水道巡檢後，發現部分連接管確實存在淤積情形及部分石塊堵住涵管水路。針對這些阻礙排水的隱患，市府同仁已立即通報並啟動清疏作業，務求在巴威颱風侵襲前全面排除障礙，恢復下水道原有的防洪排洪效能。

在積極備戰颱風的同時，基層同仁週末加班的辛勞也讓在地民眾深受感動，意外促成一段公私協力的溫馨互動。週末傍晚約6點20分，一名頂美二街的當地住戶原欲前往關心鄰居淹水善後事宜，恰見巷口停放著環保工程作業車。該住戶上前關心，才發現是市府人員正打開沉重的水溝蓋，親自下到涵管內進行嚴密檢查。

這名熱心住戶在路旁默默守候，直到視察人員爬出下水道後，隨即上前致意道謝。參與勘查的水利局鄭先生一眼認出該住戶，並親切表示：「您是週四會勘有來參加的鄉親對吧！」雙方隨後互加通訊軟體好友。鄭先生更將剛剛在地底拍攝到「石頭堵住涵管」的第一手勘查照片傳給住戶，詳細說明積水原因及目前的處置進度。

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