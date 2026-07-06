農業部百大青農出爐 台南青農11人入選成績耀眼

農業部公布第八屆百大青農遴選結果，台南市共有農業曾耀彬、張玥騰、李明彥、陳鵬羽、陳冠彣、漁業凃欣儀、陳仕杰、周承冠、吳威廷、胡春風、畜牧業傅芊純共11人入選，農業局日來開心貼紅榜樂此不疲。

南市府農業局說，本次獲選青農各具特色。其中擁有碩士學歷及科技業主管的下營區曾耀彬，運用農業科技與科學化管理觀念，全面提升稻米品質與產業競爭力。南化區張玥騰善用南化水庫集水區白堊土地質優勢栽培芒果，並發展黑糖加工產業，形成「夏天種芒果、冬天做黑糖」的多元經營模式。

麻豆區李明彥經營「汽球彥文旦果園」，堅持草生栽培及友善土地理念，生產麻豆文旦，並於每年中秋節參與公益文旦活動。學甲區陳鵬羽以「瑞香農產」品牌推動雜糧產業發展，透過植保機與機械化設備導入智慧農業，降低人力需求並提升作業效率。

善化區陳冠彣擁有多年飯店主廚經歷，投入農業與地方創生，創立「善糧不二」農產品牌，將餐飲專業結合在地農業，今年還榮獲「國家環境教育獎」金獎。

農業局指出，漁業與畜牧業也不遑多讓。學甲區胡春風，以「胡家鮮味」從漁民經營走向品牌經營。安南區陳仕杰，創立文蛤品牌「蛤蝦HASHA」，將日商與精品產業累積的品牌管理及SOP經驗導入文蛤養殖。凃欣儀返鄉接班家族第四代養殖事業，打造「和畝水產」品牌，成功開拓日本市場。

台南學甲養三代周承冠創立的「馬冠水作」，設立水產品初級加工場，幫助漁民在冷鏈的前、中、後端到成品一併給予協助。仁德吳威廷創立產銷品牌天生好物，與高雄科技大學合作研發豆渣益生菌，將水產養殖管理架構在智慧、友善、科學結構上。

傅芊純經營桂芳牧場，從飼養管理、品牌行銷到食農教育皆親力投入，並透過社群分享酪農知識，開發鮮乳特色加工品及牧場體驗。

農業局近年來持續透過農民學堂、產銷媒合及品牌行銷等措施，協助青年農民提升經營能力與市場競爭力。

農業部公布第八屆百大青農遴選結果，台南市共有11人入選，圖為獲選的畜牧業傅芊純。記者謝進盛／翻攝

農業部百大青農出爐 台南青農11人入選，圖為經營「汽球彥文旦果園」的麻豆區李明彥。記者謝進盛／翻攝