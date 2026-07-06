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古坑竹筍節星級「饗筍宴」每桌6600元 訂桌再送竹編花器

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。記者陳雅玲／攝影

雲林古坑鄉是國內重要竹筍產地之一，全鄉竹林面積近3千公頃，以麻竹為最大宗，目前正值採收旺季。為推廣在地竹產業及農村文化，古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。

古坑鄉長林慧如表示，竹筍是低熱量、高纖維的健康食材，「想吃最新鮮的竹筍，一定要來古坑。」她指出，竹子從竹筍到竹材全株皆可利用，未來可結合農業、觀光及文創，打造完整竹產業鏈，創造更多商機。

竹筍節主軸活動「饗筍宴」將於8月14日至16日在劍湖山渡假大飯店舉辦，由古坑鄉公所、大埔社區及劍湖山合作推出。劍湖山世界總經理曾慶欑表示，飯店主廚團隊以古坑麻竹筍設計十多道創意料理，希望透過五星級餐飲呈現地方農產特色，讓更多人品嚐古坑竹筍的鮮甜風味。

饗筍宴原價每桌8800元，活動優惠價6600元，並提供素食桌宴。完成訂桌者，每位來賓可獲贈熟脆筍片、竹炭包及竹筷組等特色伴手禮；桌主另可獲贈竹藝大師郭守發製作的限量竹編花器，數量有限，送完為止。訂桌洽詢古坑鄉公所（05）582-6320分機134。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，竹子可說是「全身都是寶」，兼具經濟價值與永續理念；大埔社區發展協會理事長張文碩則指出，社區近年積極發展竹筍加工、竹工藝及社區品牌，持續提升竹產業附加價值，並將收益回饋地方，帶動社區永續發展。

除饗筍宴外，8月30日將在古坑大埔北極殿舉辦農村市集，集結特色農產、文創商品及食農體驗；7月至9月則於麻園社區及石壁休閒農業區推出竹產業小旅行，安排竹林導覽、竹藝DIY、竹林療育及竹資源循環利用等體驗，讓民眾深入認識古坑竹產業與山林文化。

雲林縣古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣古坑鄉公所將於8月至9月推出「2026古坑竹筍節系列活動」，結合饗筍宴、農村市集及竹產業小旅行，邀請民眾走進竹林、品嘗旬味，感受古坑綠色農村魅力。記者陳雅玲／攝影

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