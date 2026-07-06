影／台南仁德永康水患嚴重民怨四起 除加高堤防中央承諾推動徹底改善

上月底台南仁德、永康地區水患嚴重，立委陳亭妃邀請經濟部長龔明鑫與中央、地方水利單位到仁德重災太乙工業區開公聽會。中地方市議員、里長、廠商代表怨聲四起，甚至嗆聲政府治水無方。也有受災廠商直斥，水患前三天前高雄就大雨成災，滯洪池為何不「預抽」積水，加高堤防有無塌陷風險？

主持會議的立委陳亭妃表示，除了因應將到來的颱風，一星期內完成三爺溪堤防加高30公分。地方期待中央能夠支持三爺溪分流、擴大滯洪池功能等治水方案。經濟部長龔明鑫表示，包括三爺溪10億元分流等治水方案、中央都會全力支持。

水利署表示這次三和淹水面積只有四公頃，已過去大幅改善。台南市水利局副局長詹益欽說，這次水患期間各抽水站都沒有停，水停後積水都可趕快排出。

不過立委王定宇表示，仁德保安工業區抽水機六部、竟然有五部不會動，堤防也做過，有沒有一次到位改善方式？市議員郭鴻儀指出，光是工業區淹水就超過四公頃，仁德一甲、太子地區缺口多，加高堤防只是應急，必須全面整治。

西灣里長李元慶直說，三爺溪堤岸已加高三次了，這次因外水遠高於內水，堤岸加高沒有用，不如分流疏導洪水。

陳亭妃表示，颱風又要來襲，短期加高30公分有必要先做。不做不行。三爺溪上游支流洪峰削減分流治水規畫10億元經費，中期中華醫大滯洪池加大加深一年內完成、下方增加滯洪空間一年半完成。

她說，抽水機問題要拜託區公所、里長配合了解當下狀況，需要發電機的也是。滯洪池設置必先取得用地，這部分必須地方政府先處理，中央會全力支持。

台南仁德永康水患嚴重民怨四起，立委陳亭妃召開公聽會，除加高堤防中央承諾推動徹底改善。記者周宗禎／攝影

台南仁德永康水患嚴重民怨四起，立委陳亭妃召開公聽會，除加高堤防中央承諾推動徹底改善。記者周宗禎／攝影

台南仁德永康水患嚴重民怨四起，立委陳亭妃召開公聽會，除加高堤防中央承諾推動徹底改善。記者周宗禎／攝影