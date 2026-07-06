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台南農產前進新加坡 成社團餐會食材拓商機

中央社／ 台南6日電

新加坡返老還童氣功協會在新加坡辦聯誼餐會，菜色由台南市政府與新加坡新台灣館合作設計，使用多項台南食材與食品，台南市長黃偉哲前往當地行銷農產品，希望拓展當地市場。

根據台南市政府今天發布新聞稿，黃偉哲結束韓國行程後搭機轉往新加坡，昨天與駐新加坡台北代表處代表童振源等參與這場近80桌的餐會，會場也設台南農特產品展示專區，提升台南農產品國際能見度。

黃偉哲表示，健康生活除規律運動，更需優質、安全飲食，這次帶台南食材到新加坡餐會，展現台南物產與飲食文化多元性，而台南食材好品質，符合餐會主辦單位追求健康飲食理念，創新合作是台南拓展新加坡飲食市場、行銷農特產品美好嘗試。

他說，新加坡一直是台南重要國際交流夥伴與高端飲食重要海外消費市場，這幾年台南積極把各種高品質且健康美味水果、農漁產品銷往新加坡，期盼透過當地消費者味蕾良好體驗，建立台南農特產品優質品牌形象。

根據南市府農業局提供資料，餐會菜色融入台南芒果、芭樂、百香果、金目鱸、虱目魚、肉燥、油蔥酥、花枝丸與破布子等多元食材，讓賓客品味美食與台南風土人情，未來將持續透過多元化行銷方式推廣台南農產品，拓展海外商機。

新加坡 台南 黃偉哲

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