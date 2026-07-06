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麥寮爭取台61橋下設標準籃球場 李洋允補助經費

中央社／ 雲林縣6日電

雲林縣麥寮鄉公所爭取在施厝台61線高架橋下設置一座標準籃球場，運動部李洋等人今天前往會勘，李洋允諾補助部分經費，打造舒適的運動空間，帶動全民運動風氣。

國民黨立委張嘉郡和丁學忠今天邀集李洋到雲林縣會勘運動建設，由麥寮鄉長許忠富說明61線高架橋下設置標準籃球場的必要性，一行人再到土庫鎮風雨球場打匹克球。

李洋表示，身為運動員深知運動場地重要，盼地方中央配合，讓民眾有更好的運動環境。民眾參與運動有助降低整體醫療成本，因此運動部相當重視競技運動和全民運動，對於新興運動匹克球，各地也成立相關協會支持此項運動，運動部也積極編列預算支持。

許忠富指出，施厝台61線高架橋下的空間，過去長期閒置，為有效利用空間並推廣全民運動風氣，規劃一座標準籃球場，總經費新台幣551萬2000元；李洋允諾部分補助。

丁學忠表示，雲林沿海地區夏季日照強、氣溫高，戶外運動常受日曬及午後降雨影響，利用橋下既有遮蔭條件設置籃球場，相較一般露天球場更能提高使用舒適度。尤其麥寮鄉人口穩定成長，地方亟需兼具運動、休憩、社交及全齡共享功能的運動空間，再配合夜間照明設置後，更可擴大使用時段，提升場地使用效益。

張嘉郡希望中央能看見地方需求，能打造全民運動、健康生活與地方經濟共好的運動城市。

張嘉郡說，匹克球適合各年齡層參與，從中找到樂趣，但縣內現有的空間有限，希望中央協助新設一些匹克球場，讓雲林成為中南部匹克球推廣基地。

麥寮 籃球 李洋 運動部

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