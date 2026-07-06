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影／紓解國1仁德交流道壅塞 南下出口將新增匝道接文山路

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國1仁德交流道交通長期壅塞，地方爭取南下出口新增匝道接文山路分流。記者謝進盛／攝影
國1仁德交流道交通長期壅塞，地方爭取南下出口新增匝道接文山路分流。記者謝進盛／攝影

國1仁德交流道交通長期壅塞，地方爭取南下出口新增匝道接文山路分流改善，估計約9500萬元，建請高公局逕直接辦理增設匝道規畫設計縮短流程。公路局建議循例由地方先達成共識，最後達成短中長期分階段投入，希望徹底解決仁德交流道擾人交通問題。

立法院交通委員會今考察台南地區交通建設，針對仁德交流道南下增設虎尾寮匝道接仁德區文山路下鄉考察，交通部長陳世凱率領高公局長陳文瑞等人南下，擔任召委的立委林俊憲與立委王定宇、許忠信、台南市副市長葉澤山、市議員蔡筱薇、朱正軒、郭鴻儀、黃肇輝及多名里長與會。

據知，依據高速公路增設及改善交流道設置原則，增設交流道先決條件須交流道間距至少應大於2公里、非屬於禁止設置交流道地點、連絡道車道至少為雙向4線道，地方爭取仁德交流道南下增設虎尾寮匝道接仁德區文山路都符合上述條件。

王定宇說，仁德交流道可能是全台設計最糟糕的交流道，加上地方快速發展，天天從早到晚塞車，他認同南下出口新增匝道接文山路逕接虎尾寮重劃區分流，也希望中長期增設南下高架道路至台86仁德系統交流道減少回堵，如此才能徹底改善。

市府交通局長王銘德簡報時說，增設匝道工程，用地及工程都相當單純，預估經費約9500萬元。

初步清查，新增匝道所需用地均為公有地，能有效紓解中山高主線車流，建請交通部同意由高公局直接辦理增設匝道接仁德文山路規畫設計，免再辦理可行性研究縮短作業流程。

陳文瑞表示，新增匝道要有落墩，要從哪裡跨出去，這部分可能須請地方先達成共識，後續高公局再來協助，中央與地方一起來解決。

林俊憲、葉澤山等人都建議，短期來看，文山路匝道增設是相對比較快解決仁德交流道交通方式，後續可分期、分階段可行性評估 送給高公局核定，這樣整體進度會比較快。

陳世凱指出，台南周邊人口持續增長，交流道改善成為重要議題，由於道路規畫須與地方政府溝通，因此請市政府進行可行性研究，分期處理交流道問題，高公局將負責工程經費。

國1仁德交流道交通長期壅塞，地方爭取南下出口新增匝道接文山路分流，與會人員上午考察簡報。記者謝進盛／攝影
國1仁德交流道交通長期壅塞，地方爭取南下出口新增匝道接文山路分流，與會人員上午考察簡報。記者謝進盛／攝影

立法院交通委員會今上午下鄉考察增設匝道，立委林俊憲（第一排右起）、王定宇、交通部長陳世凱、立委許忠信等人與會。記者謝進盛／攝影
立法院交通委員會今上午下鄉考察增設匝道，立委林俊憲（第一排右起）、王定宇、交通部長陳世凱、立委許忠信等人與會。記者謝進盛／攝影

國1仁德交流道交通長期壅塞，地方爭取南下出口新增匝道接文山路分流。記者謝進盛／攝影
國1仁德交流道交通長期壅塞，地方爭取南下出口新增匝道接文山路分流。記者謝進盛／攝影

陳世凱 高公局 林俊憲

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