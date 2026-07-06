百年教師宿舍修復開工 義竹4458萬打造文化新地標

嘉義縣歷史建築「原義竹圍分教場教師宿舍」修復工程今天開工，嘉義縣長翁章梁表示，這棟建於1915年的日式教師宿舍見證義竹教育發展，總經費約4458萬元、工期2年，未來將與鄰近圖書館串聯，打造地方文化推廣基地，延續百年歷史記憶。

建於1915年的嘉義縣歷史建築「原義竹圍分教場教師宿舍」今天舉行修復工程開工典禮，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、義竹鄉長黃政傑及地方民代等人共同敲樑祈福，祈求工程順利平安，預計2年後完工，未來將結合鄰近圖書館，成為義竹鄉文化推廣與教育展示空間。

原義竹圍分教場教師宿舍為少見的雙拼日式官舍建築，見證義竹庄教育發展，2019年登錄為嘉義縣歷史建築。此次修復工程由文化部補助2675萬元，嘉義縣政府配合1783萬元，總經費約4458萬元，將依「修舊如舊」原則，盡力保留原有建築風貌。

翁章梁表示，當年地方人士翁清江為改善學童就學不便，積極爭取設立鹽水港公學校義竹圍分校，教師宿舍也隨之興建，不僅見證義竹教育發展，更培育出前司法院長翁岳生、前中央研究院院長翁啟惠等傑出人才。他說，未來義竹中正堂重建、添來美術館落成，加上教師宿舍修復，將持續串聯地方文化資源，發展在地特色。

縣文化觀光局長徐佩鈴表示，修復後將規畫兒童文學區、日治時期生活展示空間及複合式藝文展區，展示建築遺構、門牌、模型等文物，讓民眾透過這座文化客廳認識義竹歷史。

蔡易餘表示，保存歷史建築就是保存地方生活記憶，除修復建物，也要持續導入文化資源，讓地方創造新亮點。黃政傑說，義竹的人文、土地與產業都值得保存，未來也將結合數位典藏與推廣，讓更多人認識義竹文化。