地方稱他「天菜暖警」 斗南警胡凱翔獲頒全國尋人高手

「兵貴神速」尋找走失的人一樣要把握黃金時間！雲林縣斗南分局員警胡凱翔，每接到人口協尋，從不怠慢，把握最佳時機，善用科技儀器和人氣，像找自己家人一般的心情，去年成功神速般找回12名走失長者及情低潮者，讓12個面臨破碎的家庭，獲得團圓重新找回溫暖；榮獲全國失蹤人口查尋工作績優員警，由縣警局長黃富村親頒警政署認證的「尋人高手」獎狀。

斗南分局新光派出所警員胡凱翔，不僅擁有陽光外型，更「心如其人」有著一顆溫暖善良的心，被地方稱為「天菜暖警」。執勤用心的他，人口協尋更是做得一級棒，他認為走失或離家出走，不論什麼原因，都關係著一個家庭的聚散，畢竟沒人願意失去任何家人，能幫忙尋回，一家園圓破啼為笑，是他每次把人平安送回家最大的寬慰。

每次出勤尋人像海底撈針總是挑戰，老人走失較單純，心情低落出走的人，因素複雜，找起來比較吃力，但胡凱翔總能順利完成不可能任務，靠得是手機定位科技，外加善用民眾協力，再來就是靠著運氣的念力，把走失者當家人，用心去找。

一次獲報一名老翁與家人爭吵後情緒不穩，深更半夜獨自駕車離家，他透過手機定位，先鎖定最後發話位置，靠近斗南小東段一帶，範圍雖縮小，但有時即便一個轉角也會失去尋獲的契機，胡凱翔認為靠自己恐不易，即立刻聯手民力發動搜查，在漆黑的大業路偏僻空地，終於尋獲目標車輛。

當時這名老翁在車內已意識模糊，胡凱翔見狀馬上果施以基本急救並緊急通知119送醫，最後讓這名因一時氣憤離家險釀成家庭悲劇的長者，一家平安團圓。

胡凱翔除了是危急關頭的「天降神兵」，也是失智長者盲點的守護者。最近連續協助尋獲多名走失的失智老人，除把長者安全送回家，為防再離家走失，他更主動協助家屬申請防走失的「天倫D+手環」，服務十分到位，讓家屬感到揪貼心。

斗南分局長林文智表揚胡凱翔發揮科技辦案能量和「人溺己溺」的服務精神，縣警局長黃富村更親自頒贈全國級榮譽「尋人高手」獎狀，鼓勵他及同仁扮演迷途者最安心的引路人，用愛團圓每個家庭。

斗南分局員警胡凱翔是警界「尋人達人」，去年連續尋獲12名走失和離家出走的民眾，獲警政署表揚，縣警局長黃富村（左）親頒「尋人高手」獎狀。圖／斗南分局提供