台南空品創近年最佳 AQI良好率上半年衝93%

台南地區時常有民眾反映半夜被臭醒、天空灰濛濛，台南市環保局為此加強推動空氣汙染防制，透過跨局處推動「亮麗晴空計畫」，針對工廠、交通、工地及生活汙染源等面向加強管理，空氣品質逐步改善，截至今年6月底，AQI良好至普通站日數比率達93%，為歷年同期最佳。

環保局表示，根據統計，2019年至2025年間，台南市空氣品質指標（AQI）良好至普通站日數比率，由76.8%提升至89.1%，創歷年新高；PM2.5年平均濃度較2019年下降27.5%，PM10下降28.1%，臭氧8小時平均濃度也減少13%，顯示整體空氣品質呈改善趨勢。

此外，今年空品持續改善，截至今年6月底，AQI良好至普通站日數比率達93%，為歷年同期最佳；PM2.5平均濃度降至17.8微克／立方公尺，較2019年同期改善約28%。

環保局指出，空汙防制工作涵蓋工廠排放、汽機車汙染、工地揚塵、餐飲油煙、露天燃燒及廟會活動等多項汙染源，已劃設4處空氣品質維護區，搭配交通管理及能源轉型等措施，持續降低汙染排放。

環保局也說，台南已連續8年獲環境部空氣品質維護及改善考評「特優」，去年也獲行政院國家永續發展獎肯定，不過，空氣品質改善仍需持續努力，未來也將持續運用AI影像辨識、微型感測器及大數據分析等科技工具，強化汙染源監測與管理，並結合跨局處合作及民間參與，持續推動空汙防制工作。