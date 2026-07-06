台南東區再添新引擎！原榮民之家舊址重劃今動工 拚2029年完工

位在台南東區精華地段的原台南榮民之家搬遷多年，原訂今年初啟動「東區機35市地重劃工程」，但卻遇上土方之亂，台南市政府隨即啟動應急措施，今順利由市長黃偉哲主持祈福動土儀式，預計2029年2月完工。

黃偉哲表示，東區一直是台南重要文教區，也是發展成熟的核心區域，但受限可開發土地有限，讓未來發展空間相對受限，然而，繼平實營區開發後，機35市地重劃是東區另一項重要建設，本案基地為原台南榮譽國民之家舊址，隨榮家搬遷後，透過市地重劃活化土地，讓珍貴的市區土地發揮最高效益。

地政局說明，該案開發面積約5.9189公頃，總工程經費約2億5185萬元，雖因在市區施工、工期較長，預計2029年完工，若不及早推動，恐限制東區未來整體發展，因此感謝退輔會及各界支持，讓重劃工程順利展開。

地政局也說，機35市地重劃完工後，將規畫商業區約2.53公頃、住宅區約0.48公頃及公共設施用地約2.90公頃，增設活動中心、公園、排水設施等公共建設，進一步提升都市機能與市民生活品質，並透過整體開發提升土地利用效益，完善都市基礎建設。

此外，因應原址為榮民之家，重劃區內將保留及移植基地部分既有喬木，打造榕園廣場，更把原榮家花磚意象融入公園景觀設計，延續地方歷史記憶；另設置複合式滯洪池，可提供約5812立方公尺滯洪容量，兼具防洪、生態及休憩功能，提升都市防災韌性。

地政局提到，讓地方最期待的多目標立體停車場則規畫在區內停28停車場用地，由交通局主導，未來將可提供約475席汽車位及640席機車位，滿足林森站周邊停車及多元公共服務需求，形塑東區城市更新的新典範。

原台南榮民之家舊址位於東區精華地段，市府啟動機35市地重劃工程，未來將規畫商業區、公園及立體停車場，打造東區新生活圈，今由市長黃偉哲（前排中）等人出席祈福動土儀式。記者萬于甄／攝影