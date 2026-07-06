台南防三爺溪水患護岸加高應急 長期研擬上游分流

6月26日強降雨造成台南三爺溪流域永康、仁德、東區一帶淹水，面對颱風巴威接近，台南市府研擬護岸加高及堤後抽水機組應急措施，中長期規劃推動逕流分擔及增加滯洪空間。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長龔明鑫、常務次長賴建信、水利署長林元鵬等人到台南考察三爺溪整治，在仁德區召開座談會，檢討6月26日強降雨造成周遭淹水原因及改善方法，由市府水利局及水利署進行簡報，並聽取地方意見，吸引不少議員、里長及工業區廠商代表與會。

民進黨立委陳亭妃表示，三爺溪階段性整治工程完成約3年多以來，地方感覺比較安穩，但此次一陣瞬間強降雨又剛好遇到滿潮，水就在凌晨淹上來。

陳亭妃說，護岸加高30公分緊急工程已開始做，市府也提出在水防道路下方增加滯洪空間工程，希望經費可趕快到位執行，長期研議三爺溪上游支流分流等對策，也要進一步規劃。

民進黨立委王定宇說，三爺溪流域淹水問題這幾年有明顯改善，但也因此造成這次大家警覺性降低，不少工業區廠商措手不及、損失慘重，三爺溪護岸先前已加高過，現在應急工程要再加高30公分，是否應進一步檢討一次到位所需。

王定宇說，仁德滯洪池啟用以來發揮很大功能，但經過這幾年運作，應考慮是否需要清淤增加滯洪量；另外，此次有部分地區里長回報，當地抽水機組並未全部及時運作，市府也要深入檢討設備妥善率與操作時機。

龔明鑫表示，三爺溪整治先前已完成約97%，剩下3%還要持續努力，經費方面中央會全力支持，整治方式可能還需要各方面研議討論，應急計畫已開始執行，中長期整治計畫將持續進行。

賴建信表示，三爺溪流域長期完整規劃包括滯洪池濬深、分洪道疏濬等，都是研議方向，另外，若下游治理標準提高，做大一點的抽水站並增加可放移動式抽水機的臨時抽水平台，能幫助上游加速排洪，上游處逕流分擔計畫則須仔細評估，否則可能增加其他排水系統負擔。

他說，在上游處多尋找一些空地或保留地，開闢為平時當公園使用的臨時滯洪空間也是規劃方向，而面對颱風巴威可能帶來影響，除護岸應急加高工程，建議加強排水道清疏工作，並增加預布移動式抽水機。