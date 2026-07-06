影／一進國門聽見桃園好聲音！桃捷攜手龍潭愛樂打造專屬進站樂曲

桃園捷運公司2023年與龍潭愛樂管弦樂團合作，導入經典改編的「望春風」進站音樂大獲好評，今年暑假雙方再度攜手合作，今天發表「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」在地主題進站音樂，共有7座車站明天起將播放專屬的進站樂曲，讓旅客無論是一踏進國門，還是日常通勤之間，都能聽見屬於桃園獨一無二的樂曲。

桃園捷運公司指出，為響應文化部推動文化發展政策及桃園市政府推廣城市美學與文化扎根理念，今年攜手龍潭愛樂管弦樂團，創作「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」7首進站樂曲，創作理念與背景結合沿線車站在地文化、歷史記憶與城市意象。

桃捷公司今天上午在A17領航站舉行在地主題進站音樂發表記者會，邀來龍潭雙龍國小弦樂團、龜山文欣國小管弦樂團演出後，接著由龍潭愛樂管弦樂團作曲家張雁喆領軍的「爵士樂三重奏」，分別演奏為機捷7座車站量身打造的7首30秒進站專屬樂曲。

張雁喆也逐一說明結合在地印象的創作理念，進站樂曲皆由知名原曲創新改編，A21環北站與A22老街溪站聚焦大桃園南區的客庄文化，2站分別改編自陳廷銓作曲的「攀一座山」與李哲藝作曲的「龍潭映象」片段，勾勒客庄的人文風景與土地情感。

A19桃園體育園區站以余勤芹作曲的「Team Taiwan」改編，呈現桃園棒球城市的活力與榮耀；A17領航站由作曲家張雁喆改編的「泰雅原住民族古調」，詮釋桃園原住民族文化；A12機場第一航廈站與A13機場第二航廈站以知名音樂家鄧雨賢作曲的「月夜愁」及「雨夜花」改編，傳遞台灣經典音樂韻味；A4新莊副都心站鄰近新莊老街，以蔡鴻宜作曲的「舊夢新粧」改編，融合在地人文歷史展現對城市未來新貌的想像。

文化部國立新竹生活美學館館長葉于正與桃園市副市長蘇俊賓與多名局處長等人都出席記者會，葉于正肯定桃捷攜手龍潭愛樂創作展現精彩跨域表現，蘇俊賓致詞時也說，自小就是鐵道迷，希望讓市民、旅客在搭乘捷運的過程中，都能聽見桃園的多元文化，感受城市的歷史記憶、族群故事與藝術能量，更認識桃園的好聲音。

桃捷公司指出，月台進站音樂除具有列車到站提醒功能外，也透過融入地方文化特色、具辨識度的旋律，提升車站空間的文化氛圍及旅客候車感受。

暑假期間也推出2場捷運車廂快閃演奏活動與旅客互動，7月14日由文欣國小管弦樂團於A1台北車站至A8長庚醫院站區間的列車上演出，8月22日由雙龍國小弦樂團於A22老街溪站至A17領航站區間快閃表現，希望讓旅客感受音樂與城市交織的美好時刻。

桃園捷運公司今天發表「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」在地主題進站音樂，邀龍潭雙龍國小弦樂團、龜山文欣國小管弦樂團搶先演出，暑假期間也將安排快閃活動。記者張裕珍／攝影

龍潭愛樂管弦樂團作曲家張雁喆（左）為機捷7座車站量身打造的7首30秒進站專屬樂曲，今天與樂團成員一起演奏。記者張裕珍／攝影

龍潭愛樂管弦樂團作曲家張雁喆（左）為機捷7座車站量身打造的7首30秒進站專屬樂曲，今天與樂團成員一起演奏。記者張裕珍／攝影

桃園捷運公司今天發表「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」在地主題進站音樂，邀龍潭雙龍國小弦樂團、龜山文欣國小管弦樂團搶先演出，暑假期間也將安排快閃活動。記者張裕珍／攝影