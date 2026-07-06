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強颱巴威來勢洶…南消啟動防颱應變 黃偉哲：0625豪雨成災點加強戒備

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
消防局局長楊宗林表示，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備。圖／台南市消防局提供
消防局局長楊宗林表示，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備。圖／台南市消防局提供

​中央氣象署預報，今年第9號颱風「巴威」已增強為強烈颱風，目前結構扎實、暴風圈持續增強長胖，並朝西北西前進；台南市消防局預估7月10日（周五）、11日（周六）影響最為劇烈，已全面啟動防颱應變整備，呼籲市民勿掉以輕心，務必於風雨來臨前做好萬全防範。

消防局指出，強烈颱風巴威來勢洶洶，預估自7月9日（周四）傍晚起，台灣將陸續受到颱風外圍環流影響，7月10日（周五）至11日（周六）是颱風最接近、風雨最為劇烈的關鍵時期；適逢暑假，請家長特別注意孩童動向，民眾切勿前往山區觀光、溯溪，亦嚴禁至沿海地區觀浪、釣魚。

消防局表示，請市民利用官方Line帳號、行動防災 App，隨時留意停班停課、水情動態等訊息（應變中心告示網：https://disaster.tainan.gov.tw/），風雨最劇烈時務必待在室內、減少外出，並在風雨接觸陸地前做好自主防颱，若遇緊急狀況，立即撥打119或110 報案專線求助。

消防局局長楊宗林表示，面對巴威颱風可能帶來的致災性風雨，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備，必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇。

消防局特別針對先前豪雨期間淹水致災點位加強戒備，將於災害發生第一時間立即出動搶救，守護市民安全；此外，消防局與轄內大型賣場及民生百貨合作，於店內設立「防災專區」，方便市民「一站式」購足日常防災與緊急避難所需物資（各賣場防災專區：https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=21&article_id=21098）。

市長黃偉哲表示，強烈颱風巴威來勢洶洶，尤其0625豪雨期間受災地區，更應提高警覺，為確保市民生命財產安全，各編組單位嚴陣以待，落實各項防颱整備及應變措施。

消防局局長楊宗林表示，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備。圖／台南市消防局提供
消防局局長楊宗林表示，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備。圖／台南市消防局提供

消防局局長楊宗林表示，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備。圖／台南市消防局提供
消防局局長楊宗林表示，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備。圖／台南市消防局提供

消防局局長楊宗林表示，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備。圖／台南市消防局提供
消防局局長楊宗林表示，消防局已完成所屬外勤大隊及消防分隊各項防汛救災器材整備作業，包含救生艇、救生衣及照明設備等救災裝備。圖／台南市消防局提供

台南市消防局與轄內大型賣場及民生百貨合作，於店內設立「防災專區」，方便市民「一站式」購足日常防災與緊急避難所需物。圖／台南市消防局提供
台南市消防局與轄內大型賣場及民生百貨合作，於店內設立「防災專區」，方便市民「一站式」購足日常防災與緊急避難所需物。圖／台南市消防局提供

巴威颱風 黃偉哲 台南

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