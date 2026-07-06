嘉義求職潮來了！朴子就業中心釋600職缺 最高薪上看6萬元

隨著畢業季與暑期求職潮到來，嘉義地區企業也展開下半年徵才布局。勞動部朴子就業中心7月推出4場特色徵才活動，結合企業說明、職場參訪、線上徵才及工作崗位訓練等方式，邀集10家企業提供逾600個職缺，最高月薪可達6萬元，希望協助求職者降低資訊落差，提高媒合成功率。

朴子就業中心表示，今年徵才活動除提供現場面試外，更加入企業說明會、職場參訪、線上徵才及工作崗位訓練等多元安排，讓求職者在面試前或錄取前，先了解工作內容、薪資福利及職場環境，降低盲目投遞履歷的情況。

首場活動將於7月8日下午2時至4時在大瓏企業嘉義廠舉辦，除現場徵才外，企業將先介紹職務內容、薪資福利及升遷制度，協助求職者充分了解工作資訊。7月10日下午1時30分至4時30分，鹿草就業服務台將舉辦馬稠後產業園區現場徵才暨職場參訪，由松川精密及正新鋁業聯合徵才，求職者完成面試後即可參訪廠區，提前認識工作環境。

7月13日至19日則推出幼能幼兒園及首投族線上徵才活動，民眾可透過網路投遞履歷，並搭配勞動部青年就業相關措施，提供首次求職青年就業獎勵及諮詢服務。

壓軸場將於7月22日下午2時至4時在太保市公所登場，邀集矽品精密、榮眾科技、友良高科技紡織、天珩機械、鼎坤塑膠機械及加享團體服裝等6家企業，提供逾400個職缺。其中鼎坤塑膠機械推出「先僱用、後培訓」工作崗位訓練，由職場導師陪伴新進人員學習，現場也安排紫草膏DIY體驗，讓求職民眾舒緩面試壓力。

朴子就業中心主任張春美表示，7、8月是青年投入職場及企業招募人才的重要時機，希望透過多元媒合方式協助求職者找到合適工作，也提醒民眾，如工作地點距離居住地30公里以上，符合資格者可申請跨域就業津貼，包括交通、搬遷及租屋補助，減輕跨區就業負擔。詳情洽朴子就業中心（05）362-1632，或上「台灣就業通」網站。