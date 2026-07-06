南市再獲中央5億挹注 推動劉厝排水系統性整治

台南市政府投入劉厝排水整治，近期再獲水利署同意5億元補助，預計明年陸續發包施工，另佳里區劉厝排水治理工程（龍安橋周邊）總經費7849萬元，已於上月開工，預計明年汛期前完工。

為改善西港、佳里及七股地區積淹水問題，南市府持續推動劉厝排水系統性整治，市長黃偉哲說，市府針對劉厝排水已累計投入8.4億元經費，將持續把錢花在刀口上，大幅提升中上游通洪能力。

水利局說明，古稱「七股溪」的劉厝排水，流域橫跨西港、佳里至七股地區，由於集水區周邊聚落地勢低平，過去若逢大潮與瞬間暴雨雙重夾擊，極易因排水水位高引發災情，嚴重威脅民眾生命財產安全。為提升防洪量能，市府向中央爭取共5期系統性治理經費，

水利局指出，劉厝排水整治已達成多項重要里程碑，包含市府前期運用前瞻計畫2.2億元，於2021至2025年間，陸續完成台17線以東至大埕橋段、港墘橋段及龍安橋上游左岸等護岸整治，改善長度2.4公里。

隨著今年總經費7849萬元的「龍安橋周邊治理工程」開工，水利局也已火速啟動最新5億元中上游延續性治理的測設作業，預計明年陸續發包施工，全面完成系統性防洪拼圖。

水利局指出，劉厝排水整治採兼顧生態的「拋石護岸柔性工法」，搭配完善防洪牆與防汛道路設計，先後榮獲「台南市政府第5屆、第7屆公共工程優質獎」佳作，以及「2023國家卓越建設獎」最佳規畫設計類優質獎等殊榮。

南市府再獲中央5億挹注，持續推動劉厝排水系統性整治。記者謝進盛／翻攝