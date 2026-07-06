星期評論／嘉義熱壓力全台第一 亟需熱浪治理

歐洲遭遇罕見熱浪，造成死亡、交通癱瘓、能源吃緊，極端高溫從氣候議題演變為公衛與城市治理新挑戰，全球暖化下台灣同樣無法置身事外，嘉義地區高溫風險更是全台第一，建構熱傷害防護治理制度不能等。

中研院環境變遷研究中心分析二○一六年至二○二二年氣候資料發現，嘉義綜合溫度熱指數（ＷＢＧＴ）超過攝氏卅六度危險門檻比例，高居全台第一；研究指出，每日上午十時至中午十二時是熱傷害高峰時段，當ＷＢＧＴ超過攝氏卅六度，熱傷害急診人數增加二點六六倍，兒童暴增八倍以上。

環境部日前在嘉大啟動「國土綠蔭氣候調適計畫」，推動「一人一樹」全民認養及都市綠蔭網絡，同時肯定嘉市都市森林風廊、以及嘉縣藍綠網絡與韌性社區成果。不過綠化只是第一步，目前縣、市府停留在熱傷害衛教，當極端高溫常態化，更需建立學校調整戶外課程、勞工高溫作業管理、社區關懷獨居長者、開放公共避暑空間，消防、衛生、教育、勞工等跨局處應變，才能降低熱傷害風險。

十年前，嘉義ＰＭ二．五空汙嚴重，在醫界民間倡議下，政府建立ＡＱＩ監測、分級預警及防護機制，讓空氣品質成為日常，如今，高溫健康威脅不亞於空汙，嘉義是熱壓力最高地區，治理思維應從「提醒今天很熱」提升為「建立熱浪治理制度」，熱指數可作為市民生活重要依據，讓嘉義成為因應極端高溫示範城市，真正地提升城市韌性。