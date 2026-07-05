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台南國際芒果節「楠西芒著愛您」 果肉香甜綿密

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026台南國際芒果節今輪至楠西區登場，推出免費芒果甜點試吃、市集抵用券及趣味闖關遊戲等多項互動體驗，吸引大小朋友熱情參與。記者謝進盛／翻攝
2026台南國際芒果節今輪至楠西區登場，推出免費芒果甜點試吃、市集抵用券及趣味闖關遊戲等多項互動體驗，吸引大小朋友熱情參與。記者謝進盛／翻攝

2026台南國際芒果節今輪至楠西區登場，推出免費芒果甜點試吃、市集抵用券及趣味闖關遊戲等多項互動體驗，吸引大小朋友熱情參與，遊客欲罷不能。

活動名為「楠西芒著愛您」，安排在楠西玫瑰綠柏園熱鬧登場，安排魔術秀、兒童嘉年華、夢幻氣球秀、奇幻人體藝術彩繪與歡樂律動表演，還有微醺午後音樂會，讓大小朋友都能盡情享受夏日芒果嘉年華。

現場推出免費芒果甜點試吃、市集抵用券及趣味闖關遊戲等多項互動體驗，吸引民眾熱情參與，品嘗楠西當季最新鮮愛文芒果及各式特色農產美食。

農業局副局長吳威達表示，台南芒果產量居全台第一，無論在品質、香氣、甜度或色澤上，皆堪稱果中極品。楠西區長何榮長表示，楠西擁有得天獨厚自然環境，孕育出芒果不僅品種多元，果肉更是香甜綿密、品質卓越。期望透過多元形式產地系列活動，進一步帶動在地農特產品買氣。

2026台南國際芒果節今輪至楠西區登場，推出免費芒果甜點試吃、市集抵用券及趣味闖關遊戲等多項互動體驗，吸引大小朋友熱情參與。記者謝進盛／翻攝
2026台南國際芒果節今輪至楠西區登場，推出免費芒果甜點試吃、市集抵用券及趣味闖關遊戲等多項互動體驗，吸引大小朋友熱情參與。記者謝進盛／翻攝

2026台南國際芒果節今輪至楠西區登場，推出免費芒果甜點試吃、市集抵用券及趣味闖關遊戲等多項互動體驗，吸引大小朋友熱情參與。記者謝進盛／翻攝
2026台南國際芒果節今輪至楠西區登場，推出免費芒果甜點試吃、市集抵用券及趣味闖關遊戲等多項互動體驗，吸引大小朋友熱情參與。記者謝進盛／翻攝

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