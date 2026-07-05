聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義市打造中南部首座無人機足球基地 老幼一起玩科技
嘉義市東區精忠社區發展協會成立中南部首座「全齡共享無人機足球人才培育基地」，市長黃敏惠表示，希望透過科技運動打造全齡共融平台，讓長者與孩子一起學習、交流，實踐智慧共生。
因應台灣邁入超高齡社會，嘉義市持續推動全齡照顧與智慧治理。精忠社區發展協會6月29日成立中南部首座「全齡共享無人機足球人才培育基地」，結合科技、運動與社區服務，提供不同年齡層共同學習的新場域。
市長黃敏惠表示，無人機足球不只是科技運動，更結合教育、健康促進與社會參與，透過科技應用拉近世代距離，打造全齡共享的生活環境。
社會處長李思賢表示，精忠社區長期推動福利社區化，除設有社區照顧關懷據點、巷弄長照站，也投入脆弱家庭兒少支持、惜食平台及永續發展等工作，近年成果屢獲肯定。
市府表示，無人機足球結合無人機操控與足球競技，考驗手眼協調、反應能力及團隊合作，不受年齡、性別限制，長者透過操作可訓練反應與協調能力，增進社交互動，也有助延緩老化。
這座基地源自嘉義市去年辦理外縣市績優社區觀摩交流，由新北市永和區民權社區教練團協助培訓，並獲財團法人永齡基金會挹注資源完成建置。基地每周三、周四下午2時至4時開放市民預約使用，希望讓科技成為促進世代交流與智慧共生的新媒介。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。