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空拍嘉義掌潭村爆紅 網友讚故鄉真美也憂光電壓縮景觀
嘉義沿海漁村一張空拍照近日在臉書社團「嘉義之美」引發熱烈討論。網友Deng Kaiyuan拍下嘉義縣東石鄉掌潭村宛如被魚塭環抱的景象，吸引數百人按讚，不少人驚呼「好美」、「果然是母親的故鄉」。不過，也有網友感嘆，近年沿海光電設施增加，漁村景觀逐漸改變，直呼「不要被光電板包圍了」。
網友Deng Kaiyuan在臉書社團「嘉義之美」分享一張嘉義沿海小漁村空拍照，從高空俯瞰，村落彷彿一座被魚塭環抱的小島，整齊排列的魚塭、水道與聚落形成獨特景觀，貼文短時間吸引數百人按讚，留言區更湧入不少網友分享回憶。
不少人留言表示「好美」、「好看」、「很讚耶！」、「果然！這是母親的故鄉」，也有熟悉地方的網友認出，照片中的聚落就是嘉義縣東石鄉掌潭村，勾起不少在地人的思鄉情懷。
除了讚嘆美景，也有網友注意到近年沿海地區景觀變化，留言表示「不要被光電板包圍了」，認為這樣完整呈現傳統漁村與魚塭風貌的畫面愈來愈難得。
對此，Deng Kaiyuan表示，照片之所以能呈現如此純粹的漁村景觀，其實是刻意挑選拍攝角度，「另一側全是光電板，構圖很重要。」一句話也道出攝影取景背後的巧思。
這張空拍照除展現嘉義沿海魚塭聚落之美，也意外引發網友討論漁村景觀保存與能源開發議題，在一片讚嘆聲中，留下更多對沿海地景變遷的關注。
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