汙染地翻身！ 台南推動汙染場址整治8年解列471處、活化230公頃土地

台南市近年來推動汙染場址整治與環境改善，環保局今表示，經市府統計，自2018年至今已完成土壤及地下水汙染場址及非法棄置場址共471處解列，累計活化土地面積達230公頃，不僅改善環境品質，也釋出更多可利用土地，兼顧環境保護與城市永續發展。

環保局表示，為確保汙染場址改善品質，2018年起持續透過不定期稽查及查核掌握整治進度，必要時邀集專家學者審查改善計畫及現場輔導，待改善完成後再辦理驗證作業，確認汙染物已符合管制標準，才能解除列管，確保整治成效。

環保局指出，台南在2022年10月成立「廢棄物非法棄置跨局處專案小組」，整合中央及地方土地管理機關，加強土地巡查，並運用國土衛星影像變異點監測、環警聯合道路攔查等措施，強化非法棄置預防與查緝，逐步降低違法案件發生。

環保局也提到，近年來台南在土壤及地下水汙染整治工作表現亮眼，累計榮獲環境部「土壤及地下水污染整治業務績效考核」3次特優、3次優等佳績，並完成全台首件農地汙染場址風險控管措施成功案例，整治成果獲中央肯定。

環保局強調，目前列管中的土壤及地下水汙染場址及非法棄置場址仍有214處，未來將持續透過跨局處合作，強化汙染源管理及積極推動場址整治，降低汙染場址數量，讓更多土地恢復利用。