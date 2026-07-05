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6000碗芒果冰呷通海 新營芒果節吃冰大賽促銷拚買氣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
芒果時值盛產季，台南市農產品促銷協會與台南市議會今上午於新營民治議事廳舉辦「芒果冰品暨愛文、金煌芒果行銷活動」，排頭香的王姓婦人（左二）上午6點就來，開心與市議員蔡育輝（中）、新東里長盧素香（第一排右二）、新北里長陳登山（右一）合影。 記者謝進盛／攝影
芒果時值盛產季，台南市農產品促銷協會與台南市議會今上午於新營民治議事廳舉辦「芒果冰品暨愛文、金煌芒果行銷活動」，排頭香的王姓婦人（左二）上午6點就來，開心與市議員蔡育輝（中）、新東里長盧素香（第一排右二）、新北里長陳登山（右一）合影。 記者謝進盛／攝影

進入芒果盛產期，台南新營芒果節暨議長盃吃芒果冰比賽，今在民治議事廳登場，現場準備逾6000碗芒果冰免費發送品嘗，吸引大批熱情鄉親一早來排隊，與會者大啖芒果冰消暑大呼過癮。

依據農業局統計資料，台南市是芒果主要產區，集中於楠西、玉井、南化、大內及官田等地，種植面積約占全台44%，今年收穫面積6838公頃，總產量預估8萬噸，較去年增加約3成。農業局估計，目前採收已逾7成。

台南市議會、南市農產品促銷協會、市議員蔡育輝、蔡淑惠服務處辦理上述活動，協助促銷台南芒果，並首度冠名「新營芒果節」舉辦。

免費芒果冰品嘗活動，民眾可持品嚐券至兌換區領取，每人最多可兌換2碗；而萬眾矚目的「議長盃吃芒果冰大賽」則採男女分組計時競賽，以完成時間最短者獲勝，各組前五名分別可獲得價值3000元至500元不等獎品，所有參賽者皆可獲得價值300元的參加獎，前三名另加贈電風扇一台。

此外，活動現場同步設置農特產品展售區，以優惠價格展售愛文芒果、金煌芒果，以及下營燻茶鵝、生鮮雞肉、哈密瓜、雞蛋、魚丸等特色農特產品，讓民眾一次將多種台南在地優質農產帶回家。活動亦另準備限量排隊好禮，前220名排隊民眾可獲得雞肉鬆、蘭花、雞排、雞蛋、優格杯等多樣贈品，現場更加碼發送限量香腸，吸引不少民眾提早到場排隊領取，展現超高人氣。

包括立委謝龍介、議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑、市議員參選人尤淨寬到場共襄盛舉，一早民治議事廳前吸引大批民眾排隊領芒果冰，頭香是家住新營區王姓婦人，上午6點不到就來排隊，她笑說，幾乎每年都會來，也盼年年辦下去。

蔡育輝指出，為協助農民行銷芒果，他已連續10多年在新營舉辦芒果品嘗行銷活動，要把台南最好吃的芒果推廣出去。

尤淨寬也說，市府花費龐大經費推廣芒果，卻集中在玉井、南化等山區，但溪北地區官田、大內產量也相當可觀，加上今年芒果品質優於往年，品嘗優質台南芒果正是時候。

南市芒果增加約3成，迄今已採收7成。記者謝進盛／攝影
南市芒果增加約3成，迄今已採收7成。記者謝進盛／攝影

台南新營芒果節暨議長盃吃芒果冰比賽，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影
台南新營芒果節暨議長盃吃芒果冰比賽，吸引大批鄉親排隊。記者謝進盛／攝影

吃冰大賽與賽者狼吞虎嚥爭取佳績。記者謝進盛／攝影
吃冰大賽與賽者狼吞虎嚥爭取佳績。記者謝進盛／攝影

正值芒果產期，台南市農產品促銷協會與台南市議會今上午於新營民治議事廳舉辦「芒果冰品暨愛文、金煌芒果行銷活動」促銷芒果。記者謝進盛／攝影
正值芒果產期，台南市農產品促銷協會與台南市議會今上午於新營民治議事廳舉辦「芒果冰品暨愛文、金煌芒果行銷活動」促銷芒果。記者謝進盛／攝影

現切的愛文芒果令人忍不住嘗鮮。記者謝進盛／攝影
現切的愛文芒果令人忍不住嘗鮮。記者謝進盛／攝影

與會婆婆媽媽專注現削芒果。記者謝進盛／攝影
與會婆婆媽媽專注現削芒果。記者謝進盛／攝影

現切的愛文芒果令人忍不住嘗鮮。記者謝進盛／攝影
現切的愛文芒果令人忍不住嘗鮮。記者謝進盛／攝影

正值芒果產期，台南市農產品促銷協會與台南市議會今上午於新營民治議事廳舉辦「芒果冰品暨愛文、金煌芒果行銷活動」記者謝進盛／攝影
正值芒果產期，台南市農產品促銷協會與台南市議會今上午於新營民治議事廳舉辦「芒果冰品暨愛文、金煌芒果行銷活動」記者謝進盛／攝影

台南 芒果 蔡淑惠

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