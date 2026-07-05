嘉市長照導入智慧口腔科技 5秒檢測牙菌斑更精準

嘉義市政府推動智慧口腔照護，首度將可於5秒內檢測牙菌斑的數位口腔清潔照光板導入長照服務體系。衛生局長廖育瑋表示，希望透過智慧醫療結合第一線照護訓練，提升長輩口腔保健能力，朝「80歲仍保有20顆健康牙齒」目標邁進。

衛生局表示，這套由台灣口腔照護協會、工業技術研究院及金屬工業研究發展中心共同研發的智慧設備，可在5秒內檢測潔牙後牙菌斑分布及嚴重程度，協助長輩與照護人員即時掌握口腔清潔狀況。

嘉義市昨天舉辦首場115年口腔照護種子人員培訓工作坊，共55名長照服務人員參與，第2場也已額滿，目前巷弄長照站、日照中心、護理之家及失智據點等機構出席率達71%。

廖育瑋表示，根據衛生福利部調查，台灣成人牙周病盛行率達80.48%，其中47%屬較嚴重情形，許多人因缺乏自覺而延誤治療，因此希望透過種子人員培訓及智慧設備輔助，提升口腔保健觀念。

衛生局表示，培訓完成後，將安排講師前往嘉義市10家醫事C級巷弄長照站，指導長輩正確潔牙技巧，並利用數位檢測即時回饋清潔成果，協助建立良好潔牙習慣。

嘉義市衛生局舉辦首場「115年口腔照護種子人員培訓工作坊」，共有55名長照服務人員參與，台灣口腔照護協會理事長邱耀章到場授課。圖／嘉義市政府提供