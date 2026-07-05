藝術創作能量展現 南美會年度聯展新營文化中心展出

社團法人台灣南美會今年舉辦徵件比賽，共76件作品入選，涵蓋國畫、西畫、雕塑與攝影四大類別，今起於新營文化中心展出，吸引許多藝文界人士與民眾參觀。

1952年創立的南美會為國內歷史最悠久重要美術團體之一，由前輩畫家郭柏川教授號召多位美術界同好與學生於台南成立，深耕台灣美術發展。新營文化中心表示，目前擁有近百位會員，皆為國內優秀藝術創作者，長年活躍於藝術創作、美術教育及公共藝術等領域，亦常擔任各級公部門及美術館諮議、評審委員，為台灣重要藝術力量。

新營文化中心說，今年徵件比賽，共計76件作品入選，包含23件國畫類、30件西畫類、3件雕塑類、20件攝影類，今在新營文化中心舉辦開幕暨頒獎典禮，展期將至19日。

南美會理事長郭宗正表示，本次展出作品風格多元，從傳統媒材到當代藝術表現，充分展現創作者對生活、土地、人文及時代精神的觀察與詮釋，期盼透過此次展覽，讓更多民眾親近藝術。

南美會年度聯展即日起於新營文化中心登場，吸引藝術愛好者前往參觀。記者謝進盛／翻攝

南美會年度聯展即日起於新營文化中心登場，吸引藝術愛好者前往參觀。記者謝進盛／翻攝