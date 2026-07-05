卓揆拋利多！助嘉縣新建樂野系統蓄水池、32.6億改建肉品市場

行政院長卓榮泰昨在嘉義縣宣布利多消息，指中央與地方將共同投入一億七千萬元，新建阿里山樂野系統兩萬公噸原水蓄水池，提升山區供水韌性；並核定卅二億六千萬元改建肉品市場，推動畜牧產業現代化，提升地方基礎建設與產業競爭力。

卓榮泰說，樂野自來水系統枯水期水源不足，台十八線沿線長期面臨缺水壓力，影響森林防災救火需求，由自來水公司規畫於樂野村國有地興建兩萬公噸原水蓄水池，工程經費一億七千萬元，預計二○二八年底完工啟用，優先穩定枯水期供水，再逐步推動自來水延管。

水公司董事長李嘉榮說，樂野系統每日約需供水一千兩百公噸，過去枯水期需自山下緊急運水支應，近年觀光與住宿需求成長，用水壓力增加，新建蓄水池可調節枯水期供需，同步強化水質監測與供水穩定性，供水範圍涵蓋省道台十八線四十至八十三公里沿線聚落。

隨後卓榮泰轉往嘉縣肉品市場視察，指改建工程總經費已由廿億元追加至卅二億六千萬元，由行政院全額核定，希望二○三○年如期完工營運，導入自動化屠宰、分切及冷鏈系統，強化汙水處理與環境防治，打造台灣養豬產業外銷國際示範市場。

縣長翁章梁說，未來推動契作制度，結合養豬戶與市場運作，並導入屠體分級與全程冷鏈，同時採用較人道的二氧化碳屠宰方式，提升食品安全與產業競爭力。立委蔡易餘指出，嘉縣肉品市場前身為朴子農會拍賣場，將轉型符合ＨＡＣＣＰ標準現代化屠宰場，朝外銷歐盟規格推進，並採ＯＴ模式引進民間專業經營，豬農可透過契作與參與機制共享成果。