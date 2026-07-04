延平郡王祠鄭成功頭頂大紅色交通錐 始作俑者現身：一時興起

台南市中西區延平郡王祠庭園豎立的巨大鄭成功騎馬石像，今天上午被發現頭頂放了1個交通錐，涉案楊姓男子傍晚到案供稱動機是一時興起，警方將依違反社維法裁罰。

台南市中西區府前路、開山路口的鄭成功騎馬石像，頭頂被人置放1個交通錐，隨即在網路掀起熱議，警方立刻展開調查，從周遭店家監視器找到涉案的19歲楊男，傍晚通知到案說明。

警方調查，楊男家住台南市區，一時興起先買了交通錐，今天凌晨2時許到延平郡王祠庭園，再爬到石像上方置放交通錐後離開。

不過，警方初判楊男未毀損石像，訊後將依違反社會秩序維護法裁罰新台幣6000元。

延平郡王祠是台南市歷史建築，主祀明朝延平郡王鄭成功，舊名開山王廟，清領時期改名延平郡王祠，日治時期改建為開山神社，民國52年重建後，核定4月29日中樞祭典。

這座鄭成功騎馬石像是中國福建泉州捐贈，材質是花崗岩龔石，俗稱「泉州白」，長8公尺、寬4公尺、高7公尺，重量200公噸，2008年5月揭幕。