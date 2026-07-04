雲林333位銀髮同場尬舞 5位9旬長者分享不老秘訣

雲林縣老年人口比例超過22％，縣政府鼓勵長者走出家門、健康老化，今在虎尾農工舉辦「長者活躍老化競賽」，吸引333名長者同場尬舞，其中5名90歲以上長者成為全場焦點，他們強調維持不老秘訣「就是要動」。

雲林縣衛生局今在虎尾農工活動中心舉辦「雲林縣長者活躍老化競賽」縣內賽，共有8支隊伍、近333位長輩們同台尬舞，縣長張麗善、立委張嘉郡、衛生局長曾春美、縣議員黃美瑤及洪如萍、虎尾鎮長林嘉弘、大埤鄉長林森寶、莿桐鄉長廖秋蓉等人出席為長輩們打氣加油。

雲林縣長張麗善表示，根據統計，雲林縣65歲以上人口已占22.09%，是全國第六老的縣市，衛生局針對長輩們建置「雲林縣長者活躍老化競賽」平台，今年邁入第三屆，報名情況一年比一年熱烈，男性參與比率由去年的17%提升至20%，展現越來越多男性長者願意投入健康促進活動。。

今年競賽以「銀得精彩，舞動樂齡」為主題，吸引28支隊伍、959名長者報名參與，最後選出8支隊伍，計333位長輩進入今日的「實體初賽」，實體賽的前5名將代表雲林參加全國中區競賽。

衛生局長曾春美表示，本次參賽隊伍中共有5位90歲以上長者參與演出，最高齡者為96歲，包括崙背鄉95歲廖進崑、斗六市95歲黃林雪玉、莿桐鄉93歲林廖月珠、90歲曾蔡繡琴及四湖鄉90歲吳子印。95歲的廖進崑每天固定騎腳踏車1小時，95歲的黃林雪玉則每天跳舞1小時，他們異口同聲分享不老秘訣，「要活就要動」。

經初審後，共有8支隊伍晉級實體競賽，最終由四湖鄉老人會隊、崙背康樂隊、斗六聖心隊、莿桐健康不凡老隊及「虎哩瀟灑虎哩嗨不老活力隊」等5支隊伍脫穎而出，將代表雲林參加國民健康署中區競賽。

雲林縣政府今在虎尾農工舉辦「長者活躍老化競賽」，吸引333名長者同場尬舞。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今在虎尾農工舉辦「長者活躍老化競賽」，吸引333名長者同場尬舞。記者陳雅玲／攝影