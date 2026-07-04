上周豪雨三爺溪台南嚴重水患 巴威颱風來襲市府緊急加高提防30公分

上周豪雨造成台南三爺溪溢堤，一旁仁德太乙工業區嚴重淹水。氣象署預報巴威颱風預計下周靠近台灣，恐再強降雨。市府水利局表示，為嚴防災害重演，市長黃偉哲下緊急動員令，要求「與時間賽跑」立即啟動三爺溪堤防應急加高，今天動工。

水利局指出，「0626豪雨」後水利局立即啟動全面檢視檢討，研判河道瓶頸段排洪能力亟需提升。因應巴威颱風靠近台灣，這次緊急加高工程主要針對三爺溪左岸太乙工業區旁容易溢淹的瓶頸段與低窪區段防護升級。

工程施工全長達750公尺，將沿線既有護岸全面加高30公分。加高工程將該區段整體防洪保護標準，從原本「10年重現期距」一舉提高至「50年重現期距」防洪保護標準。

水利局稱「將能有效抵禦更極端降雨規模，大幅強化三爺溪太乙工業區沿線抗災韌性。」為確保工程能在颱風外圍環流影響台灣前發揮實質擋水作用，施工團隊採取多組重型機具與人力同步推進方式進行高強度作業，預計最快於下周二前即可階段性完成，為太乙工業區構築起阻擋洪水的堅實防線。

黃偉哲說，太乙工業區是台南市重要的產業聚落，廠區穩定營運攸關許多家庭的生計，市府對於0626豪雨所造成的衝擊感同身受，因此防災應變作為刻不容緩。

黃偉哲表示，水利局除實體堤防加高趕工，務必加速完成各抽水站、移動式抽水機組及水門的巡檢與整備。市府也呼籲三爺溪沿岸及低窪地區廠辦與居民，提前備妥沙包與防水擋板。市府團隊將持續秉持「超前部署、預先防範」原則，全天候嚴密監控河川水位，期能透過積極治水，讓市民與企業能免於水患恐懼。