快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元 卓榮泰拍板核定拚2030年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元，行政院長卓榮泰今天宣布核定經費，盼在2030年如期完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元，行政院長卓榮泰今天宣布核定經費，盼在2030年如期完工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣肉品市場改建延宕多年，縣府農業處規畫新建現代化屠宰場，導入自動屠宰、分切及冷鏈系統，並攜手豬農契作外銷，但因6年前核定20億元經費已不足，將追加預算至32.6億元。行政院長卓榮泰今天視察肉品市場土地，宣布經費全額核定，盼在2030年如期完工。

卓榮泰表示，嘉義縣肉品市場改建工程因國際鋼材價格、原物料及人工成本上漲，加上增設機電設備增加，總經費由原規畫提高至32.6億元，行政院已同意全額核定，不需地方再爭取，計畫核定後尚有5項工程待招標，盼各單位全力配合，2030年如期完工並投入營運。

卓榮泰指出，嘉義縣肉品市場改建是國內肉品產業旗艦型計畫，每天屠宰2000頭豬將產生大量廢水，汙水處理與汙染防治是工程重點，務必符合環保標準，兼顧居民生活品質，打造全台肉品市場典範，並提升屠宰、交易及冷鏈設施，作為台灣養豬產業邁向國際重要名片。

縣長翁章梁說，台灣主要肉類來源為豬肉，全台9成自給、1成進口，嘉義縣肉品市場改建是養豬產業基礎建設，希望推動與養豬戶簽約契作，保障飼料、用藥及食品安全，並推動屠體分級、全程冷鏈，以及使用二氧化碳減輕豬隻屠宰痛苦，打造全台最安全豬肉。

立委蔡易餘說，嘉義縣肉品市場原為朴子農會拍賣場，後來決定打造HACCP現代化屠宰場，推動畜牧產業升級，符合外銷歐盟標準，行政院與縣府多次討論營運模式，未來將採用OT（營運移轉）方式，豬農可透過屠宰場銷售，也有機會當股東參與經營，形成產業共同合作模式。

嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元，行政院長卓榮泰今天宣布核定經費，盼在2030年如期完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元，行政院長卓榮泰今天宣布核定經費，盼在2030年如期完工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元，行政院長卓榮泰今天宣布核定經費，盼在2030年如期完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元，行政院長卓榮泰今天宣布核定經費，盼在2030年如期完工。記者黃于凡／攝影

嘉義 卓榮泰 農業處

延伸閱讀

阿里山樂野新建2萬公噸蓄水池 卓榮泰動土拚2028年底啟用

卓榮泰：4年1000億元治理縣市管河川 盼提需求

第7期離島建設實施方案 卓榮泰拍板總經費56億

義美斥資20億元建冷鏈中心

相關新聞

上周豪雨三爺溪台南嚴重水患 巴威颱風來襲市府緊急加高提防30公分

上周豪雨造成台南三爺溪溢堤，一旁仁德太乙工業區嚴重淹水。氣象署預報巴威颱風預計下周靠近台灣，恐再強降雨。市府水利局表示，為嚴防災害重演，市長黃偉哲下緊急動員令，要求「與時間賽跑」立即啟動三爺溪堤防應急加高，今天動工。

嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元 卓榮泰拍板核定拚2030年完工

嘉義縣肉品市場改建延宕多年，縣府農業處規畫新建現代化屠宰場，導入自動屠宰、分切及冷鏈系統，並攜手豬農契作外銷，但因6年前核定20億元經費已不足，將追加預算至32.6億元。行政院長卓榮泰今天視察肉品市場土地，宣布經費全額核定，盼在2030年如期完工。

北台南家扶成立55周年200各地家扶人齊聚 感謝志工、捐款者多年支持

北台南家扶中心成立55周年，今天在新營扶幼館舉辦「5哩5我」感恩餐會，200位各地家扶人齊聚一堂，大家手持蒲葵種子罐，承諾當守護孤寡的尖兵，傳承對弱勢家庭與兒童的守護服務。

匹克球熱席捲全台 政府列重點推廣、候選人爭納政見

匹克球近年在台灣快速竄紅，不僅運動人口持續成長，運動部全民運動署今年更將其列入重點推廣的新興運動之一，隨著2026選戰升溫，也成為候選人爭相端出的體育政見。全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，署長房瑞文表示，若成效良好，將擴大推廣。

黃偉哲假日赴韓拚交流 台南與首爾地下街簽MOU 打造海外城市行銷據點

台南市長黃偉哲利用假日前往韓國拓展城市外交，繼6月率團訪韓拜會首爾地下街商家團體後，台南市政府今天與韓國首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄（MOU），由黃偉哲親自見證。未來將以首爾地下街商圈為平台，推廣台南農特產品、觀光、文化及城市品牌，打造台南在韓國的重要海外行銷據點。

延平郡王祠鄭成功石雕頭戴「三角錐」遭惡搞 文化局據報秒移除

位在台南中西區開山路與府前路口，騎在馬背上的鄭成功石雕總是威風凜凜的望著前方，像是台南市守護神一樣的存在每個人的心中，未料，今傳遭人將三角錐戴在頭頂上惡搞，經社群披露後，文化局立即移除，台南市警二分局說，將調閱周遭監視器持續追查並依法究辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。