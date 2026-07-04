嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元 卓榮泰拍板核定拚2030年完工

嘉義縣肉品市場改建延宕多年，縣府農業處規畫新建現代化屠宰場，導入自動屠宰、分切及冷鏈系統，並攜手豬農契作外銷，但因6年前核定20億元經費已不足，將追加預算至32.6億元。行政院長卓榮泰今天視察肉品市場土地，宣布經費全額核定，盼在2030年如期完工。

卓榮泰表示，嘉義縣肉品市場改建工程因國際鋼材價格、原物料及人工成本上漲，加上增設機電設備增加，總經費由原規畫提高至32.6億元，行政院已同意全額核定，不需地方再爭取，計畫核定後尚有5項工程待招標，盼各單位全力配合，2030年如期完工並投入營運。

卓榮泰指出，嘉義縣肉品市場改建是國內肉品產業旗艦型計畫，每天屠宰2000頭豬將產生大量廢水，汙水處理與汙染防治是工程重點，務必符合環保標準，兼顧居民生活品質，打造全台肉品市場典範，並提升屠宰、交易及冷鏈設施，作為台灣養豬產業邁向國際重要名片。

縣長翁章梁說，台灣主要肉類來源為豬肉，全台9成自給、1成進口，嘉義縣肉品市場改建是養豬產業基礎建設，希望推動與養豬戶簽約契作，保障飼料、用藥及食品安全，並推動屠體分級、全程冷鏈，以及使用二氧化碳減輕豬隻屠宰痛苦，打造全台最安全豬肉。

立委蔡易餘說，嘉義縣肉品市場原為朴子農會拍賣場，後來決定打造HACCP現代化屠宰場，推動畜牧產業升級，符合外銷歐盟標準，行政院與縣府多次討論營運模式，未來將採用OT（營運移轉）方式，豬農可透過屠宰場銷售，也有機會當股東參與經營，形成產業共同合作模式。

嘉義縣肉品市場改建追加至32.6億元，行政院長卓榮泰今天宣布核定經費，盼在2030年如期完工。記者黃于凡／攝影