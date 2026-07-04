北台南家扶中心成立55周年，今天在新營扶幼館舉辦「5哩5我」感恩餐會，200位各地家扶人齊聚一堂，大家手持蒲葵種子罐，承諾當守護孤寡的尖兵，傳承對弱勢家庭與兒童的守護服務。

家扶自立青年黃振禹用歌聲唱出受助成長故事的感恩。自立媽媽陳明珠分享喪偶單親撫養三名子女的無助，感謝家扶及時伸出援手又安排在民治中心愛心小站工作，她以自製茶葉蛋分享大家。金牌少年廚師陳宏文參加新加坡、南韓廚藝賽獲多項金牌，他們都感謝家扶給予實現夢想的舞台。

會中頒發扶幼金典獎、豐厚獎及愛心永續獎，場面溫馨。市府社會局長郭乃文、家扶基金會執行長周大堯肯定北台南家扶在地扎根服務，已陪伴幫助超過8千名兒童自立。

獲頒扶幼金典獎的吳慶堂、王美只夫婦有「曾為苦難童，深知個中味」的兒時困境，民國74年擔任中心扶幼主委、解決因脫離美國總會扶助所短缺人事及專業服務費用1千萬元。

家扶表示，他們夫妻出錢出力，成立單親寡母安定基金，協助中心分別成立新營、佳里、永康服務處及興建新的扶幼館，功不可沒，雖107年因長居北部而卸任交棒，至今仍樂於擔任家扶永遠的志工。

高雄仁武陳玉品女士獲頒扶幼豐厚獎，視力近盲但靠著信奉觀音菩薩的助人精神與姊妹炒麵茶粉、做冬瓜糕、豆乾、鐵蛋等，傳愛全國家扶，行善超過35年。

仁德農會獲頒扶幼愛心永續獎，靠著推廣股劉秀珠專員結合家政班的婆婆媽媽們每年省下買菜、吃點心錢子女給的紅包錢，認養超過千支竹筒回捐家扶，發揮零錢傳愛助學，自95年起已持續20年，共捐出350萬幫助了350名弱勢兒少。

全國家扶基金會執行長周大堯表示，北台南家扶（原台南縣家扶）民國60年七月成立，編制由6人擴編到目前48人，55年來扎根在地服務雖屬非都會型中心，但積極整合各界資源發揮零錢傳愛的優勢，締造不可能的任務，他感謝全體義工、扶幼委員、捐款人等愛心人士的相挺。

北台南家扶成立55周年200各地家扶人齊聚，感謝志工、捐款者多年支持。圖／北台南家扶提供

北台南家扶成立55周年200各地家扶人齊聚，感謝志工、捐款者多年支持。圖／北台南家扶提供