黃偉哲假日赴韓拚交流！台南與首爾地下街簽MOU 打造海外城市行銷據點

台南市長黃偉哲利用假日前往韓國拓展城市外交，繼6月率團訪韓拜會首爾地下街商家團體後，台南市政府今天與韓國首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄（MOU），由黃偉哲親自見證。未來將以首爾地下街商圈為平台，推廣台南農特產品、觀光、文化及城市品牌，打造台南在韓國的重要海外行銷據點。

黃偉哲表示，韓國是台南重要的國際交流夥伴，也是農產外銷及觀光推廣的重要市場。首爾地下鐵每日運量龐大，地下街商圈人潮穩定，是接觸韓國民眾的重要場域。今年6月訪韓時，他與地下街商家團體交流，雙方理念契合，也因此促成此次合作。

黃偉哲指出，未來將與首爾地下街建立常態合作機制，運用商圈現有展示空間宣傳台南觀光、文化特色及農特產品，讓台南品牌走進韓國民眾日常生活，提升國際能見度，也吸引更多韓國旅客到台南旅遊、消費，帶動地方經濟發展。

他表示，此次合作是政府、企業與民間攜手推動跨國交流的新模式，後續也將整合市府各局處資源，規劃四季旅遊、美食文化、節慶活動、運動賽事及藝文展演等主題內容，讓首爾民眾每次經過地下街，都能看見不同面貌的台南，進一步深化雙方交流。

台南市府表示，黃偉哲近年持續推動對韓交流，今年6月赴韓拜會首爾地下街商家團體後，雙方迅速就合作內容取得共識，並完成此次三方MOU簽署，盼藉由韓國重要商圈平台，開創城市海外行銷新模式，提升台南在韓國市場的能見度。

黃偉哲今天飛到韓國，出席台南市府與首爾地下街簽MOU 打造海外城市行銷據點。圖／台南市政府／提供

黃偉哲今天飛到韓國，出席台南市府與首爾地下街簽MOU 打造海外城市行銷據點。圖／台南市政府／提供

黃偉哲今天飛到韓國，出席台南市府與首爾地下街簽MOU 打造海外城市行銷據點。圖／台南市政府／提供