快訊

怒斥「狄鶯寵壞孫安佐」！舅舅看到這一幕不忍了：神經病

中職／費爾柴德來台打球有譜？葉君璋：我們應該是其中一隊

聽新聞
0:00 / 0:00

延平郡王祠鄭成功石雕頭戴「三角錐」遭惡搞 文化局據報秒移除

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市府文化局古蹟營運科表示，經通報已立即移除該三角錐，雕像並未受損，呼籲民眾愛惜公物，尊重歷史場域。圖／讀者提供
台南市府文化局古蹟營運科表示，經通報已立即移除該三角錐，雕像並未受損，呼籲民眾愛惜公物，尊重歷史場域。圖／讀者提供

位在台南中西區開山路與府前路口，騎在馬背上的鄭成功石雕總是威風凜凜的望著前方，像是台南市守護神一樣的存在每個人的心中，未料，今傳遭人將三角錐戴在頭頂上惡搞，經社群披露後，文化局立即移除，台南市警二分局說，將調閱周遭監視器持續追查並依法究辦。

「暑假到了，什麼怪事都會發生，誰放的啦！」社群披露，鄭成功石雕頭頂上多了個三角錐，令觀者啼笑皆非。民眾表示，鄭成功應該沒想到，400年後加冕在他頭上的是三角錐。

台南延平郡王祠列為歷史建築，管理單位文化局古蹟營運科表示，經通報已立即移除該三角錐，雕像並未受損，呼籲民眾愛惜公物，尊重歷史場域。

台南市警二分局指出，上午10時許獲報後立即到達現場，三角錐已由管理單位工作人員移除，同時確認雕像並無受損，分局將調閱周遭監視器持續追查並依法究辦。

文化局指出，延平郡王祠於明永曆十六年（1662）之後，主祀延平郡王，因東寜王國亡後，民眾對鄭成功感念依舊，彰頌其來台驅荷，稱以開山王廟，之後曾擴地重修但不久傾塌。清同治十三年（1874），沈葆楨因牡丹社事件來台籌防， 奏請專祠賜謚，遂改開山王廟為「延平郡王祠」，並列春、秋祀典。

明治二十八年（1895），日本領台後，以鄭成功的日本血緣關係，改建為「開山神社」。民國五十二年（1963）重建，並核定中樞祭典於四月二十九日。

文化局 台南 鄭成功

延伸閱讀

台南延平郡王祠鄭成功石像 頭頂遭放交通三角錐

聯華也受波及 台南委製古蹟限定「成功洋芋片」等確認未用問題油

暑假跟著巷仔Niau尋寶去！台南六大文化景點集章抽限量公仔

新北三重運動中心泳池疑似性騷 女子遭毛手毛腳已報警

相關新聞

北台南家扶成立55周年200各地家扶人齊聚 感謝志工、捐款者多年支持

北台南家扶中心成立55周年，今天在新營扶幼館舉辦「5哩5我」感恩餐會，200位各地家扶人齊聚一堂，大家手持蒲葵種子罐，承諾當守護孤寡的尖兵，傳承對弱勢家庭與兒童的守護服務。

匹克球熱席捲全台 政府列重點推廣、候選人爭納政見

匹克球近年在台灣快速竄紅，不僅運動人口持續成長，運動部全民運動署今年更將其列入重點推廣的新興運動之一，隨著2026選戰升溫，也成為候選人爭相端出的體育政見。全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，署長房瑞文表示，若成效良好，將擴大推廣。

黃偉哲假日赴韓拚交流 台南與首爾地下街簽MOU 打造海外城市行銷據點

台南市長黃偉哲利用假日前往韓國拓展城市外交，繼6月率團訪韓拜會首爾地下街商家團體後，台南市政府今天與韓國首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄（MOU），由黃偉哲親自見證。未來將以首爾地下街商圈為平台，推廣台南農特產品、觀光、文化及城市品牌，打造台南在韓國的重要海外行銷據點。

延平郡王祠鄭成功石雕頭戴「三角錐」遭惡搞 文化局據報秒移除

位在台南中西區開山路與府前路口，騎在馬背上的鄭成功石雕總是威風凜凜的望著前方，像是台南市守護神一樣的存在每個人的心中，未料，今傳遭人將三角錐戴在頭頂上惡搞，經社群披露後，文化局立即移除，台南市警二分局說，將調閱周遭監視器持續追查並依法究辦。

台南促參亮眼 遊艇飯店、市醫、有機農業3案入圍金擘獎

台南市政府推動民間參與公共建設成果獲中央肯定。財政部日前公布第24屆民間參與公共建設金擘獎初評結果，今年共有36件提案參與角逐，創近10年新高，最終僅24案入圍。台南市一舉拿下3席，占入圍案件12.5%，創近9年最佳成績，涵蓋觀光、醫療及有機農業三大領域，展現公私協力推動公共建設的成果。

阿里山樂野新建2萬公噸蓄水池 卓榮泰動土拚2028年底啟用

嘉義縣阿里山鄉樂野自來水系統枯水期常不敷使用，台18線沿線地區面臨缺水困境，也影響森林火災撲滅，台灣自來水公司規畫在樂野村國有地新建2萬公噸蓄水池，行政院長卓榮泰今天出席動土典禮，工程總經費1億7000萬元，預計2028年底完工啟用，盼強化山區供水韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。