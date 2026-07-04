延平郡王祠鄭成功石雕頭戴「三角錐」遭惡搞 文化局據報秒移除

位在台南中西區開山路與府前路口，騎在馬背上的鄭成功石雕總是威風凜凜的望著前方，像是台南市守護神一樣的存在每個人的心中，未料，今傳遭人將三角錐戴在頭頂上惡搞，經社群披露後，文化局立即移除，台南市警二分局說，將調閱周遭監視器持續追查並依法究辦。

「暑假到了，什麼怪事都會發生，誰放的啦！」社群披露，鄭成功石雕頭頂上多了個三角錐，令觀者啼笑皆非。民眾表示，鄭成功應該沒想到，400年後加冕在他頭上的是三角錐。

台南延平郡王祠列為歷史建築，管理單位文化局古蹟營運科表示，經通報已立即移除該三角錐，雕像並未受損，呼籲民眾愛惜公物，尊重歷史場域。

台南市警二分局指出，上午10時許獲報後立即到達現場，三角錐已由管理單位工作人員移除，同時確認雕像並無受損，分局將調閱周遭監視器持續追查並依法究辦。

文化局指出，延平郡王祠於明永曆十六年（1662）之後，主祀延平郡王，因東寜王國亡後，民眾對鄭成功感念依舊，彰頌其來台驅荷，稱以開山王廟，之後曾擴地重修但不久傾塌。清同治十三年（1874），沈葆楨因牡丹社事件來台籌防， 奏請專祠賜謚，遂改開山王廟為「延平郡王祠」，並列春、秋祀典。

明治二十八年（1895），日本領台後，以鄭成功的日本血緣關係，改建為「開山神社」。民國五十二年（1963）重建，並核定中樞祭典於四月二十九日。