台南促參亮眼 遊艇飯店、市醫、有機農業3案入圍金擘獎

台南市政府推動民間參與公共建設成果獲中央肯定。財政部日前公布第24屆民間參與公共建設金擘獎初評結果，今年共有36件提案參與角逐，創近10年新高，最終僅24案入圍。台南市一舉拿下3席，占入圍案件12.5%，創近9年最佳成績，涵蓋觀光、醫療及有機農業三大領域，展現公私協力推動公共建設的成果。

台南市財政稅務局表示，市府近年積極導入民間資源參與公共服務，不僅提升設施品質，也帶動地方產業發展與城市競爭力。今年3件代表性案件全數闖進複評，顯示市府推動促參政策及案件執行成效，獲中央評審高度肯定。

其中，入圍民間團隊獎的「台南安平水景公園周邊土地開發BOT案」，由福爾摩沙遊艇酒店營運，是全台唯一擁有專屬遊艇碼頭的飯店，也是2024年總統就職國宴舉辦場地。飯店結合安平歷史文化與水岸景觀，近年透過國際知名IP合作及主題活動，持續吸引旅客，帶動安平觀光及周邊商機。

另外兩案則入圍政府團隊獎。「台南市立醫院ROT案」藉由公私協力提升醫療服務品質，更新院區設備，擴充醫療量能，並強化高齡照護服務，提供溪北及周邊地區更完善的醫療資源。

「台南市太康有機農業專區ROT案」則是全台首座公設有機農業園區，由太康有機農業生產合作社經營，以「生產、生態、生活」三生共榮為核心，除有機農業生產外，也結合太康綠色隧道等觀光資源，推出親子採果、農事體驗及手作課程，推廣從產地到餐桌、縮短食物里程的低碳永續理念，逐步發展為食農教育與農村體驗的重要基地。

市長黃偉哲表示，公私協力已是市府推動公共建設的重要策略。透過民間企業的經營效率與創新思維，不僅可降低政府財政負擔，也能創造就業機會、帶動地方經濟，形成政府、企業與市民三方共贏，未來將持續擴大促參量能，提升公共服務品質。

依財政部規畫，金擘獎將於8月下旬辦理複評及實地查核，10月底舉行頒獎典禮。市府表示，已完成各項準備工作，將全力爭取金擘獎最高榮譽，並持續攜手民間優質團隊推動公共建設，讓市民享有更優質、多元且永續的公共服務

南市太康有機農業專區ROT案。圖／台南市財稅局提供