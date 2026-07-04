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阿里山樂野新建2萬公噸蓄水池 卓榮泰動土拚2028年底啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，行政院長卓榮泰今天出席動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，行政院長卓榮泰今天出席動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣阿里山鄉樂野自來水系統枯水期常不敷使用，台18線沿線地區面臨缺水困境，也影響森林火災撲滅，台灣自來水公司規畫在樂野村國有地新建2萬公噸蓄水池，行政院長卓榮泰今天出席動土典禮，工程總經費1億7000萬元，預計2028年底完工啟用，盼強化山區供水韌性。

卓榮泰說，阿里山是國外旅客喜愛地方，枯水期恰逢春節、櫻花季，為解決地方用水需求，中央與地方共同籌措經費新建蓄水池，期盼調整豐水期、救濟枯水期，供應山區茶園、民宿及餐廳用水，也能強化森林火警防災韌性，目前將先解決蓄水問題，再逐步推動自來水延管。

台水公司董事長李嘉榮說，樂野系統枯水期水源不足，但近年民宿及飯店增加，再加上步道旅遊興起、賞櫻遊客增加，公共用水需求增加，每天須供水1200公噸，只能緊急從山下運水，希望設置大型蓄水池，維持枯水期供需平衡，同時也會監測水質確保用水安全。

李嘉榮指出，2萬公噸原水蓄水池工程在達拿巴瓦娜段占地9500公頃，相當於8座標準游泳池水量，供水範圍自台18線40公里至83公里處，長約43公里，包括隙頂、龍美、山美、樂野、石桌、奮起湖等，涵蓋竹崎、番路及阿里山共3鄉鎮，預計2028年底完工。

縣長翁章梁說，山區枯水期水源不足，曾有居民為了搶水發生衝突，自來水公司負擔一半工程費用，投入8500萬元，其餘經費農業部林業保育署、經濟部水利署及觀光署阿里山國家風景區管理處分擔，另不足經費由縣府支應，未來約有一千多戶受惠，有助地方觀光產業發展。

立委陳冠廷、立委蔡易餘致詞時提到自來水「延管」，山區偏遠部落仍未接自來水，僅依靠簡易自來水，盼台水公司能放寬標準，讓偏遠住戶申請延管。李嘉榮說，全台住戶自來水接管率約95%，原先每戶成本限制60萬元，後來放寬至100萬元，是否再提高將與水利署研議。

嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，預計2028年底完工啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，預計2028年底完工啟用。記者黃于凡／攝影

嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，行政院長卓榮泰今天出席動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，行政院長卓榮泰今天出席動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，行政院長卓榮泰今天出席動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，行政院長卓榮泰今天出席動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，將提供台18沿線番路、竹崎及阿里山地區用水。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山鄉樂野村新建2萬公噸原水蓄水池，將提供台18沿線番路、竹崎及阿里山地區用水。記者黃于凡／攝影

卓榮泰 阿里山 台水

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