買菜也能聽音樂會 台南「巷弄裡的音樂種子」周日開元市場登場

藝術不只在音樂廳，也走進市場。台南市文化局推動「巷弄裡的音樂種子」藝術推廣計畫，攜手台南市交響樂團將音樂帶進城市生活空間，7月5日上午10時將在開元市場舉辦《開元試音：長笛玩家的聲音試驗所》免費演出，邀請民眾在採買之餘，感受音樂與市場日常交織的獨特氛圍。

文化局表示，此次演出由台南市交響樂團長笛演奏員鄭宇泰擔綱，以長笛結合古典音樂與Beatbox Flute吹奏技巧，透過節奏、聲響及即興演出，打造不同於劇場的音樂體驗。悠揚笛聲穿梭於攤商叫賣聲、人群交談聲之間，讓市場成為另一座城市音樂舞台，也讓民眾能在日常生活中近距離接觸表演藝術。

文化局指出，「巷弄裡的音樂種子」計畫源自台南市交響樂團多年推動校園藝術教育，今年擴大走入公共空間，希望打破場館限制，降低民眾接觸藝文活動門檻，實踐文化平權，讓藝術成為城市生活的一部分。

文化局表示，該計畫今年已陸續前往文鼎留聲博物館、南渡策室、永康總圖哇劇場及原運河安平海關戶外空間等場域，推出大提琴獨奏、長笛獨奏、長笛四重奏及銅管五重奏等演出，串聯博物館、書店、圖書館及歷史空間，獲得不少民眾回響。

文化局表示，下半年預計前進三二一巷藝術聚落等藝文空間辦理系列活動，持續將藝術帶入社區與街角。相關活動資訊可至「藝遊台南」及「台南市交響樂團」官方粉絲專頁查詢。