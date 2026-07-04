聽新聞
0:00 / 0:00
台南延平郡王祠鄭成功石像 頭頂遭放交通三角錐
台南市中西區延平郡王祠庭園豎立的巨大鄭成功騎馬石像，今天上午被發現頭頂放了1個交通三角錐，相當搶眼，管理人員獲報後立刻取下，警方也已展開調查。
台南市政府文化局告訴中央社記者，豎立在中西區府前路、開山路口的鄭成功騎馬石像，頭頂被人置放1個交通三角錐，這個三角錐不是延平郡王祠場域的物品，應該是從其他地方取來。
鄭成功騎馬石像頭頂交通三角錐被發現後，延平郡王祠管理人員立刻取下，警方獲報後也派人趕到現場調查，初判石像未遭破壞，也沒有留下可疑痕跡。
台南市政府警察局第二分局表示，路口監視器無法拍攝到石像，警方還在尋找其他影像。
延平郡王祠是台南市歷史建築，主祀明朝延平郡王鄭成功，舊名開山王廟，清領時期改名延平郡王祠，日治時期改建為開山神社，民國52年重建後，核定4月29日中樞祭典。
這座鄭成功騎馬石像是中國福建泉州捐贈，材質是花崗岩龔石，俗稱「泉州白」，長8公尺、寬4公尺、高7公尺，重量200公噸，2008年5月揭幕。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。