台南延平郡王祠鄭成功石像 頭頂遭放交通三角錐

台南市中西區延平郡王祠庭園豎立的巨大鄭成功騎馬石像，今天上午被發現頭頂放了1個交通三角錐，相當搶眼，管理人員獲報後立刻取下，警方也已展開調查。

台南市政府文化局告訴中央社記者，豎立在中西區府前路、開山路口的鄭成功騎馬石像，頭頂被人置放1個交通三角錐，這個三角錐不是延平郡王祠場域的物品，應該是從其他地方取來。

鄭成功騎馬石像頭頂交通三角錐被發現後，延平郡王祠管理人員立刻取下，警方獲報後也派人趕到現場調查，初判石像未遭破壞，也沒有留下可疑痕跡。

台南市政府警察局第二分局表示，路口監視器無法拍攝到石像，警方還在尋找其他影像。

延平郡王祠是台南市歷史建築，主祀明朝延平郡王鄭成功，舊名開山王廟，清領時期改名延平郡王祠，日治時期改建為開山神社，民國52年重建後，核定4月29日中樞祭典。

這座鄭成功騎馬石像是中國福建泉州捐贈，材質是花崗岩龔石，俗稱「泉州白」，長8公尺、寬4公尺、高7公尺，重量200公噸，2008年5月揭幕。