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暑假跟著巷仔Niau尋寶去！台南六大文化景點集章抽限量公仔

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
暑假到台南六大文化景點「尋找巷仔Niau」集章後就能參加抽獎，有機會帶回「巷仔Niau」人氣公仔等。圖／台南市文化局提供
暑假到台南六大文化景點「尋找巷仔Niau」集章後就能參加抽獎，有機會帶回「巷仔Niau」人氣公仔等。圖／台南市文化局提供

迎接暑假到來，台南文化局推出「巷仔Niau的暑假散策－古蹟尋Niau啟事」系列活動，即日起至8月23日登場，串聯愛國婦人會館、赤崁樓、安平樹屋、億載金城、山上花園水道博物館及隆田CHACHA文化資產教育園區等六大文化景點，邀請民眾跟著台南超人氣城市IP「巷仔Niau」展開古蹟尋寶之旅，透過集章闖關、限定貼紙及抽獎活動，在遊玩中認識台南歷史文化。

文化局表示，今年首度結合深受親子喜愛的「巷仔Niau」，串聯台南多處代表性古蹟與文化場館，希望吸引家庭、青年及外地旅客走入文化場域，透過輕鬆有趣的方式探索古蹟，感受府城深厚的人文底蘊，打造兼具文化教育、休閒與觀光效益的暑假活動。

活動期間，民眾可先至愛國婦人會館領取活動集點卡及專屬貼紙，再前往其餘五處指定景點蒐集各館限定貼紙。完成六處貼紙蒐集後，可至任一活動景點兌換抽獎卡，填妥資料投入抽獎箱，即可參加抽獎。

文化局指出，希望透過「尋找巷仔Niau」的闖關設計，引導民眾走訪不同歷史場域，在尋寶過程中重新認識各古蹟的歷史故事與文化特色，讓文化資產以更生活化、互動化的方式走進民眾日常。

活動獎品也相當豐富，包括巷仔Niau經典公仔、棒球模型公仔、造型抱枕及多款限定周邊商品，預計8月底公開抽出幸運得主。無論是親子家庭、貓咪愛好者，或是規劃暑假旅遊的民眾，都能透過集章、闖關與抽獎，留下充滿驚喜的文化旅行回憶。

文化局表示，更多活動資訊可至「藝遊臺南」Facebook粉絲專頁查詢。

暑假到台南六大文化景點「尋找巷仔Niau」集章後就能參加抽獎，有機會帶回「巷仔Niau」人氣公仔等。圖／台南市文化局提供
暑假到台南六大文化景點「尋找巷仔Niau」集章後就能參加抽獎，有機會帶回「巷仔Niau」人氣公仔等。圖／台南市文化局提供

暑假到台南六大文化景點「尋找巷仔Niau」集章後就能參加抽獎，有機會帶回「巷仔Niau」人氣公仔等。圖／台南市文化局提供
暑假到台南六大文化景點「尋找巷仔Niau」集章後就能參加抽獎，有機會帶回「巷仔Niau」人氣公仔等。圖／台南市文化局提供

暑假 台南 赤崁樓 文化局

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