「戰鬥茶師」常行深洪雅書房講座2800元收費 創最高價成話題

國內知名嘉義市獨立書店洪雅書房，下周三8日晚間7時邀請被網友封為「戰鬥茶師」的製茶師常行深舉辦「茶師找茶心路歷程」講座，入場費高達2800元，創下洪雅書房成立27年來最高收費紀錄。雖然票價遠高於150元至350元的講座，但目前已吸引9人報名參加，成為地方文化圈熱議話題。

洪雅書房主人余國信表示，不少長期支持書房讀者看到票價後，都相當驚訝，甚至打電話確認「是真的還是假的？」不過，常行深將在講座中準備多款好茶與大家分享，並與每位參加者深入交流，更承諾日後邀請與會者到南投名間茶行喝茶聊天，目前已有9人完成報名。余國信說，常行深表示繳2800元的朋友，會讓您超值，會贈送您茶葉，還會邀約來南投。

余國信指出，常行深因參與南投名間反焚化爐運動，身穿西裝、手持瓷杯，以中文、英文及台語三語發聲聲援茶農而爆紅，被網友稱為「戰鬥茶師」。常行深曾赴美求學，擁有美國華盛頓大學政治與經濟學雙學位，25歲時罹患罕見神經疾病CIDP，一度癱瘓，康復後返台投入茶產業，創立「茶。萬物論」品牌，致力推廣台灣有機茶與茶文化。余國信表示，希望透過這場高品質的品茶與交流活動，開創嘉義茶文化體驗的新模式，也讓更多人願意走進獨立書店，感受閱讀與文化交流的價值。

洪雅書房每周三晚間舉辦講座，以及定期親子活動，已成為嘉雲嘉南地區重要文教活動。去年洪雅書房邀請總統府資政、考試院前院長姚嘉文，來書房分享他追夢人生，介紹他著作3百萬字歷史小說「台灣七色記」。洪雅除講座還定期舉辦市集。 洪雅書房搬遷義教東路新址後，空間擴大約3倍，持續以講座、市集及閱讀活動打造地方文化基地。余